¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²ÆÂç²ñ£²ÉôÀ©¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡Ä¡Ö´ÑµÒÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ê¤é¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¡×¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉô³è¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ê¤É¤Ï£±£¹Æü¡¢º£²Æ¤ÎÂè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê£¸·î£·Æü³«Ëë¡Ë¤ÎÂè£±Æü¡ÁÂè£³Æü¤ò¸áÁ°¤ÈÍ¼Êý¤ËÊ¬¤±¤ë¡Ö£²ÉôÀ©¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ó½ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¤³¤Î£³Æü´Ö¤ò£³»î¹ç¤È¤·¡¢½éÆü¤Ï³«²ñ¼°¸å¤ÎÂè£±»î¹ç¤ò¸áÁ°£±£°»þ¡¢Âè£²»î¹ç¤ò¸á¸å£´»þ¡¢Âè£³»î¹ç¤ò¸á¸å£¶»þÈ¾¤«¤é¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤¦¡£Âè£²Æü¤ÈÂè£³Æü¤Ï¸áÁ°£¸»þ¡¢¸áÁ°£±£°»þ£³£µÊ¬¡¢¸á¸å£µ»þ³«»Ï¤È¤·¡¢´ÑµÒ¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤Ç´°Á´Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Âè£´Æü°Ê¹ß¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î£±Æü£´»î¹ç¤ÎÆüÄø¤ËÌá¤ë¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ï¸áÁ°£¸»þ¡¢·è¾¡¤Ï¸áÁ°£±£°»þ³«»Ï¤Ë·«¤ê¾å¤²¡¢¤â¤Ã¤È¤â¹â²¹¤È¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤¿ÆüÄø¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î£´»î¹ç¤Ç¤Î£²ÉôÀ©¼Â¸½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Î¼Â¸³Åª¤Ê»î¤ß¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼çºÅ¼Ô´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Í¼Êý¤Î»î¹ç³«»Ï¤Þ¤Ç²¿»þ´Ö¤â³°¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤Î¼þ¤ê¤Ë²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤Ä¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¸áÁ°¤À¤±¤È¤«¡¢ÄÌ¤·¤Ç¸«¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ËÜÅö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸º¤ë¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡££´»î¹ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ê¤é¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î»î¹ç¤À¤±¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¡×¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¡¢¸á¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶õ¤»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè£´»î¹ç¤Î»î¹ç½ªÎ»»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â»¿ÈÝ¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¹â²¹»þ´Ö¤ò¿ô»þ´ÖÈò¤±¤ë¤Ê¤éÏ¢Æü¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡Ö£·»þ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤â¹â¹»À¸¤¬Ìë¤Î£¹»þ¡¢£±£°»þ¤Þ¤ÇÉô³è¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Þ¤Ç¹â¹»À¸¤Î»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤Î°Õ¸«¤À¡££²£°£±£¸Ç¯²Æ¤ÎµþÅÔÂç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤òà£²ÉôÀ©á¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âè£´»î¹ç¤Î½ªÎ»¤¬Ìë£±£°»þÈ¾¤ò²á¤®¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Ï¶µ°é¤Î°ì´Ä¡×¤È¤Î³µÇ°¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¹âÌîÏ¢¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤é¤¯¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¡£½Ð¾ì¹»¤Î¿ô¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÏ¢Æü¤Î£´»î¹ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢µå»ù¤Î·ò¹¯¤ò»×¤¨¤Ð¹â²¹¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£ºò²Æ¤Ï£µ²ó½ªÎ»»þ¤ËÂÎ¤òÎäµÑ¤¹¤ë£±£°Ê¬´Ö¤Î¡Ö¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Àµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤«¤éÇ®Ãæ¾É¤ÇÂ¤Î¤Ä¤ëÁª¼ê¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É²þ¤á¤Æ´í¸±À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤äÌëÃæ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£