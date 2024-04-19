関西ジュニアの5人組Aぇ! groupが5月15日、デビューシングル「《A》BEGINNING」をユニバーサル ミュージックよりリリースする。同シングル表題曲ミュージックビデオのメイキングダイジェスト映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。

◆Aぇ! group 動画 / 画像

先ごろプレミア公開した「《A》BEGINNING」のミュージックビデオは、すでに120万回再生を超え、トレンドランキングでは世界と日本のトレンド1位および2位を独占した。

そして公開されたミュージックビデオのメイキングダイジェスト映像では、初ミュージックビデオ撮影とは思えないほど、メンバーそれぞれの豊かな表現力と熱のこもったパフォーマンスの舞台裏を垣間見ることができる。初回限定盤Aにはこちらのメイキング映像が約30分間たっぷりと収録される予定だ。

Aぇ! group は5月25日より、全国8都市全34公演、約40万人規模を動員するアリーナツアー＜Aぇ! group Debut Tour 〜世界で１番AぇLIVE〜＞の開催が決定している。

■デビューシングル「《A》BEGINNING」ミュージックビデオ



▼MV公開記念ハッシュタグキャンペーン
・X(旧Twitter)のAぇ! group公式アカウント(@Aegroupofficial)をフォロー
・デビューシングル「《A》BEGINNING」のミュージックビデオへの期待や視聴後の感想を“＃Aぇの初MV”をつけて、X(旧Twitter)にポストしてください。

■デビューシングル「《A》BEGINNING」

2024年5月15日(水)発売
予約：https://lnk.to/Ae_BEGINNINGec


【初回限定盤A(CD＋DVD)】UPCA-9001 \1,683(税込)
▼CD
1.《A》BEGINNING
2. Aぇ! LAND
3. しあわせもん。
▼DVD
「《A》BEGINNING」Music Video & Making Video
※先着外付け特典A：フォトカード(A6)


【初回限定盤B(CD＋DVD)】UPCA-9002 \3,828(税込)
1.《A》BEGINNING
2. Aぇ! LAND
3. WANT!!
▼DVD
＜Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 〜みんなホンマにありがとう〜＞2024年3月16日(土)公演の模様をフルサイズ収録
※先着外付け特典B：クリアポスター(A4)


【通常盤(CDのみ)】UPCA-5001 \1,243(税込)
1.《A》BEGINNING
2. Aぇ! LAND
3. +You
4. 純情パスファインダー
※先着外付け特典C：トレカ3種セット


【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD＋PHOTO BOOK)】
PDCJ-5117 \1,683(税込)
1.《A》BEGINNING
2. Aぇ! LAND
3. +You
4. Firebird
※32P PHOTO BOOK
※先着外付け特典D：ステッカー(A6)

■Debut Single「《A》BEGINNING」発売記念イベント＆ハイタッチ会概要

▼2024年
7月1日(月)　@東京都内某所　※第1部／第2部
7月2日(火)　@大阪府内某所　※第1部／第2部
※会場／時間など詳細はご当選者様にのみお知らせいたします。
▼応募方法
・応募サイトにアクセスし、商品に封入されている【応募用シリアルコード】および必要事項をご入力の上、ご応募ください。
※応募サイトのURLは、商品封入のシリアルコードが記載されているチラシに同じく記載されています。
※必ず事前に応募要項をご確認の上、応募期間内にご応募ください。
▼応募期間
2024年5月14日(火)10:00〜5月22日(水)18:00
（問）ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)
https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

■アリーナツアー＜Aぇ! group Debut Tour 〜世界で１番AぇLIVE〜＞

▼北海道
5月25日(土)　真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
・13:30開演／18:00開演
5月26日(日)　真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
・12:30開演／17:00開演
▼愛知
5月31日(金)　ポートメッセなごや1号館
・13:00開演／18:00開演
6月01日(土)　ポートメッセなごや1号館
・13:00開演／18:00開演
6月02日(日)　ポートメッセなごや1号館
・12:00開演／17:00開演
▼静岡
6月14日(金)　エコパアリーナ
・13:00開演／17:30開演
6月15日(土)　エコパアリーナ
・18:00開演
6月16日(日)　エコパアリーナ
・12:30開演／17:00開演
▼宮城
7月06日(土)　セキスイスーパーアリーナ
・18:00開演
7月07日(日)　セキスイスーパーアリーナ
・12:30開演／17:00開演
▼福井
7月13日(土)　サンドーム福井
・18:00開演
7月14日(日)　サンドーム福井
・12:30開演／17:00開演
▼福岡
7月19日(金)　マリンメッセ福岡A館
・18:00開演
7月20日(土)　マリンメッセ福岡A館
・13:30開演／18:00開演
7月21日(日)　マリンメッセ福岡A館
・12:30開演／17:00開演
▼大阪
7月30日(火)　大阪城ホール
・18:00開演
7月31日(水)　大阪城ホール
・13:30開演／18:00開演
▼東京
8月16日(金)　有明アリーナ
・13:00開演／18:00開演
8月17日(土)　有明アリーナ
・18:00開演
8月18日(日)　有明アリーナ
・12:00開演／17:00開演

関連リンク

◆「《A》BEGINNING」特設サイト
◆Aぇ! group レーベルサイト
◆Aぇ! group オフィシャルTwitter
◆Aぇ! group オフィシャルYouTubeチャンネル