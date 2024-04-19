関西ジュニアの5人組Aぇ! groupが5月15日、デビューシングル「《A》BEGINNING」をユニバーサル ミュージックよりリリースする。同シングル表題曲ミュージックビデオのメイキングダイジェスト映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。先ごろプレミア公開した「《A》BEGINNING」のミュージックビデオは、すでに120万回再生を超え、トレンドランキングでは世界と日本のトレンド1位および2位を独占した。

■デビューシングル「《A》BEGINNING」ミュージックビデオ





▼MV公開記念ハッシュタグキャンペーン

・X(旧Twitter)のAぇ! group公式アカウント(@Aegroupofficial)をフォロー

・デビューシングル「《A》BEGINNING」のミュージックビデオへの期待や視聴後の感想を“＃Aぇの初MV”をつけて、X(旧Twitter)にポストしてください。

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■デビューシングル「《A》BEGINNING」

2024年5月15日(水)発売

予約：https://lnk.to/Ae_BEGINNINGec





【初回限定盤A(CD＋DVD)】UPCA-9001 \1,683(税込)

▼CD

1.《A》BEGINNING

2. Aぇ! LAND

3. しあわせもん。

▼DVD

「《A》BEGINNING」Music Video & Making Video

※先着外付け特典A：フォトカード(A6)





【初回限定盤B(CD＋DVD)】UPCA-9002 \3,828(税込)

1.《A》BEGINNING

2. Aぇ! LAND

3. WANT!!

▼DVD

＜Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 〜みんなホンマにありがとう〜＞2024年3月16日(土)公演の模様をフルサイズ収録

※先着外付け特典B：クリアポスター(A4)





【通常盤(CDのみ)】UPCA-5001 \1,243(税込)

1.《A》BEGINNING

2. Aぇ! LAND

3. +You

4. 純情パスファインダー

※先着外付け特典C：トレカ3種セット





【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD＋PHOTO BOOK)】

PDCJ-5117 \1,683(税込)

1.《A》BEGINNING

2. Aぇ! LAND

3. +You

4. Firebird

※32P PHOTO BOOK

※先着外付け特典D：ステッカー(A6)

2024年5月15日(水)発売予約：https://lnk.to/Ae_BEGINNINGec【初回限定盤A(CD＋DVD)】UPCA-9001 \1,683(税込)▼CD1.《A》BEGINNING2. Aぇ! LAND3. しあわせもん。▼DVD「《A》BEGINNING」Music Video & Making Video※先着外付け特典A：フォトカード(A6)【初回限定盤B(CD＋DVD)】UPCA-9002 \3,828(税込)1.《A》BEGINNING2. Aぇ! LAND3. WANT!!▼DVD＜Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 〜みんなホンマにありがとう〜＞2024年3月16日(土)公演の模様をフルサイズ収録※先着外付け特典B：クリアポスター(A4)【通常盤(CDのみ)】UPCA-5001 \1,243(税込)1.《A》BEGINNING2. Aぇ! LAND3. +You4. 純情パスファインダー※先着外付け特典C：トレカ3種セット【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD＋PHOTO BOOK)】PDCJ-5117 \1,683(税込)1.《A》BEGINNING2. Aぇ! LAND3. +You4. Firebird※32P PHOTO BOOK※先着外付け特典D：ステッカー(A6)

■Debut Single「《A》BEGINNING」発売記念イベント＆ハイタッチ会概要

▼2024年

7月1日(月) @東京都内某所 ※第1部／第2部

7月2日(火) @大阪府内某所 ※第1部／第2部

※会場／時間など詳細はご当選者様にのみお知らせいたします。

▼応募方法

・応募サイトにアクセスし、商品に封入されている【応募用シリアルコード】および必要事項をご入力の上、ご応募ください。

※応募サイトのURLは、商品封入のシリアルコードが記載されているチラシに同じく記載されています。

※必ず事前に応募要項をご確認の上、応募期間内にご応募ください。

▼応募期間

2024年5月14日(火)10:00〜5月22日(水)18:00

（問）ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

▼2024年7月1日(月) @東京都内某所 ※第1部／第2部7月2日(火) @大阪府内某所 ※第1部／第2部※会場／時間など詳細はご当選者様にのみお知らせいたします。▼応募方法・応募サイトにアクセスし、商品に封入されている【応募用シリアルコード】および必要事項をご入力の上、ご応募ください。※応募サイトのURLは、商品封入のシリアルコードが記載されているチラシに同じく記載されています。※必ず事前に応募要項をご確認の上、応募期間内にご応募ください。▼応募期間2024年5月14日(火)10:00〜5月22日(水)18:00（問）ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

■アリーナツアー＜Aぇ! group Debut Tour 〜世界で１番AぇLIVE〜＞

▼北海道

5月25日(土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

・13:30開演／18:00開演

5月26日(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

・12:30開演／17:00開演

▼愛知

5月31日(金) ポートメッセなごや1号館

・13:00開演／18:00開演

6月01日(土) ポートメッセなごや1号館

・13:00開演／18:00開演

6月02日(日) ポートメッセなごや1号館

・12:00開演／17:00開演

▼静岡

6月14日(金) エコパアリーナ

・13:00開演／17:30開演

6月15日(土) エコパアリーナ

・18:00開演

6月16日(日) エコパアリーナ

・12:30開演／17:00開演

▼宮城

7月06日(土) セキスイスーパーアリーナ

・18:00開演

7月07日(日) セキスイスーパーアリーナ

・12:30開演／17:00開演

▼福井

7月13日(土) サンドーム福井

・18:00開演

7月14日(日) サンドーム福井

・12:30開演／17:00開演

▼福岡

7月19日(金) マリンメッセ福岡A館

・18:00開演

7月20日(土) マリンメッセ福岡A館

・13:30開演／18:00開演

7月21日(日) マリンメッセ福岡A館

・12:30開演／17:00開演

▼大阪

7月30日(火) 大阪城ホール

・18:00開演

7月31日(水) 大阪城ホール

・13:30開演／18:00開演

▼東京

8月16日(金) 有明アリーナ

・13:00開演／18:00開演

8月17日(土) 有明アリーナ

・18:00開演

8月18日(日) 有明アリーナ

・12:00開演／17:00開演

▼北海道5月25日(土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ・13:30開演／18:00開演5月26日(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ・12:30開演／17:00開演▼愛知5月31日(金) ポートメッセなごや1号館・13:00開演／18:00開演6月01日(土) ポートメッセなごや1号館・13:00開演／18:00開演6月02日(日) ポートメッセなごや1号館・12:00開演／17:00開演▼静岡6月14日(金) エコパアリーナ・13:00開演／17:30開演6月15日(土) エコパアリーナ・18:00開演6月16日(日) エコパアリーナ・12:30開演／17:00開演▼宮城7月06日(土) セキスイスーパーアリーナ・18:00開演7月07日(日) セキスイスーパーアリーナ・12:30開演／17:00開演▼福井7月13日(土) サンドーム福井・18:00開演7月14日(日) サンドーム福井・12:30開演／17:00開演▼福岡7月19日(金) マリンメッセ福岡A館・18:00開演7月20日(土) マリンメッセ福岡A館・13:30開演／18:00開演7月21日(日) マリンメッセ福岡A館・12:30開演／17:00開演▼大阪7月30日(火) 大阪城ホール・18:00開演7月31日(水) 大阪城ホール・13:30開演／18:00開演▼東京8月16日(金) 有明アリーナ・13:00開演／18:00開演8月17日(土) 有明アリーナ・18:00開演8月18日(日) 有明アリーナ・12:00開演／17:00開演

関連リンク

◆「《A》BEGINNING」特設サイト

◆Aぇ! group レーベルサイト

◆Aぇ! group オフィシャルTwitter

◆Aぇ! group オフィシャルYouTubeチャンネル

◆「《A》BEGINNING」特設サイト◆Aぇ! group レーベルサイト◆Aぇ! group オフィシャルTwitter◆Aぇ! group オフィシャルYouTubeチャンネル

そして公開されたミュージックビデオのメイキングダイジェスト映像では、初ミュージックビデオ撮影とは思えないほど、メンバーそれぞれの豊かな表現力と熱のこもったパフォーマンスの舞台裏を垣間見ることができる。初回限定盤Aにはこちらのメイキング映像が約30分間たっぷりと収録される予定だ。Aぇ! group は5月25日より、全国8都市全34公演、約40万人規模を動員するアリーナツアー＜Aぇ! group Debut Tour 〜世界で１番AぇLIVE〜＞の開催が決定している。