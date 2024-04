Aile The Shotaが今夏、全国6都市を巡るツアー「Aile The Shota Oneman Tour 2024」を開催することを⾃⾝のSNSで発表した。7⽉7⽇の福岡DRUM LOGOSを⽪切りに、宮城、愛知、北海道、⼤阪、東京を巡る本ツアーは、Aile TheShota⾃⾝最⼤規模となっており、Aile The Shotaのファンクラブで最速チケット先⾏受付が開始となっている。本ツアーの開催を記念して、ファンクラブ先⾏受付でチケットを購⼊した人にサイン⼊りカードを全員にプレゼント、さらに全公演合計で100名を対象としたミート&グリートの実施も決定している。

また、本⽇より新曲4曲を収録したEP『omen』がリリースされており、iTunes R&B/ソウルダウンロードチャートにて1位を獲得し話題を呼んでいる。”予兆”をテーマに制作された今作は、BMSG所属アーティストのNovel Core、edhiii boi、さらにはBleecker ChromeのKENYAとしても活躍する藤⽥織也(Kenya Fujita)、Cookie PlantのMaddy Somaといった現代を担う新進気鋭のアーティストが参加した緩急のあるEPとなっている。<リリース情報>Aile The Shota『omen』2024年4⽉19⽇(⾦)リリースhttps://itunes.apple.com/album/id1737206145?app=itunes=収録内容=1. Villains feat. edhiii boi, Novel Core (Prod. Yohji Igarashi)2. hungover feat. Kenya Fujita (Prod. VLOT)3. new blood feat. Maddy Soma (Prod. Yohji Igarashi)4. NEBULA (Prod. VLOT)<ライブ情報>「Aile The Shota Oneman Tour 2024」2024年7⽉7⽇(⽇)DRUM LOGOS2024年7⽉11⽇(⽊)仙台Rensa2024年7⽉15⽇(⽉・祝)名古屋 DIAMOND HALL2024年7⽉20⽇(⼟)札幌 PENNY LANE242024年7⽉28⽇(⽇)なんばHatch2024年8⽉2⽇(⾦)Zepp Haneda(TOKYO)整理番号付き⾃由:\5500(税込)階指定席(東京・⼤阪公演のみ):\6000(税込)※1ドリンク別※⼩学⽣以上有料、未就学児⼊場不可※お⼀⼈様1申込みにつき4枚まで(同⾏者は⾮会員でも購⼊可)※2階着席指定:Aile The Shota fanclub、B-Town Architect 限定抽選販売HP:https://ailetheshota.tokyo/