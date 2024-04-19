主要経済指標の発表予定はありません。

23:15　
ラムスデン英中銀副総裁、ピーターソン国際経済研究所「パンデミック後のインフレに対する金融政策」講演

23:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

20日
1:30　
マン英中銀委員、IMF世銀春季会合の討論会参加

4:00　
ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所で講演

5:00　
FRB金融安定報告書

6:00　
植田日銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「最近の日銀の金融政策枠組みの変化」講演


IMF世銀春季会合（～20日）
インド総選挙（6月1日まで）

米主要企業決算
P＆G、アメリカンエキスプレス

※予定は変更されることがあります。