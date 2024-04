Stray Kids、メンバーに対する思いを語る「家族であり原動力」

Stray Kidsのグラビアが、マガジン「@star1」を通じて公開された。今月10日にKアリーナ横浜で開かれた「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024(以下「ASEA 2024」)」で大賞に当たる「ASEA THE GRAND PRIZE」を含め、「ASEA ALBUM OF THE YEAR」「ASEA THE BEST GROUP」まで受賞し、3冠を達成したStray Kids。

メンバーは「ASEA 2024」で大賞を受賞した後「STAY(Stray Kidsのファン)の愛と応援のおかげで授賞式に招待され、3冠も達成できたと思う。より格好いい姿をお見せできるStray Kidsになる」と話した。彼らは自己プロデュースをベースに、自分たちだけの独創的な音楽カラーと華麗なパフォーマンスで、アルバムを出す度に飛躍的な成長を見せてきた。Stray Kidsの音楽を一言で表現してほしいという言葉にメンバーは口を揃えて「気骨」と叫んだ。Stray Kidsは「最初から今まで全てのタイトル曲を自ら作業し、根性ある音楽を披露したおかげで、私たちげけの音楽のアイデンティティをより一層強固にすることができた」と語った。海外有数のフェスティバルにてヘッドライナーとして抜擢、K-POP第4世代のボーイズグループの中で初めてビルボード「HOT100」にチャートイン、「ビルボード200」に4週連続で1位を記録するなど、彼らが歩む道がK-POPの歴史として記録されている。Stray Kidsは目標を一つ一つ成し遂げていくことに対して「泣きそうになるほど感謝の気持ちが大きい。いまだに信じられない」と感想を伝えた。続けて「このすべての成果はSTAYのおかげだ」とすべての功をファンに捧げた。Stray Kidsは6年間一緒に汗を流しただけに、お互いに対する切なさと感謝の気持ちを表した。彼らは「メンバーたちは家族であり原動力だ。8人のメンバーが一つになって目標にしていたことを一つ一つ成し遂げていくこの瞬間が本当に幸せで大切だ」と伝えた。