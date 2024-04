ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの冠番組第4弾『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』が、日本テレビで7月2日(毎週火曜 深0:59〜1:29 全9回)から放送されることが決定した。あわせて、番組連動の舞台『BACK TO THE MEMORIES PART4』(9月27日〜10月29日)が全国6都市で開催されることも決まった。『FUN!FUN!FANTASTICS』は、とある喫茶店に集まったメンバーが、ちょっと懐かしいカルチャーを学ぶため、各界のレジェンドから直接指導を受けるシチュエーションコメディ。今シリーズも、石井竜也、下野紘、ふじいあきら&Dr.ZUMA、松井大輔ら各界のレジェンドたちがゲストとして登場する。

そして、番組連動のライブステージを今年も開催することが決定。FANTASTIC 6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)が、リーダーの世界&佐藤大樹に頼らずに懐かしい名曲の数々を披露するライブステージがさらにパワーアップ、9月27日からシリーズ最多となる全国6都市(東京、愛知、大阪、福岡、福島、長野)で開催されることが決定した。今回は、俳優の陣内孝則と初共演する。ボーカルの中島颯太は「みなさんが見てくださり一緒に盛り上げてくださるおかけで、SEASON4の放送が決定しました!いつもありがとうございます!!」と視聴者に感謝しつつ「いろんな世代のレジェンドの方々に出演していただき、なかなか聞けないレアなエピソードや少しバラエティな企画もあって、家族や友人、誰とでも楽しんでいただける番組になっています」と番組を紹介。「番組と連動した舞台『BACK TO THE MEMORIES PART4』の開催も決定しました!誰もが知っている名曲をカバーしながら、ストーリー仕立てで笑いあり、涙あり、大喜利ありな舞台です!笑 ぜひ足を運んでいただけるとうれしいです!」と呼びかけている。■『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』出演:FANTASTICS(世界/佐藤大樹/澤本夏輝/瀬口黎弥/堀夏喜/木村慧人/八木勇征/中島颯太)ナビゲーター:マイケル富岡レジェンドゲスト(予定):石井竜也、下野紘、陣内孝則、ふじいあきら&Dr.ZUMA、松井大輔(50音順) ※他のレジェンドゲストは後日発表■ライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』出演:FANTASTIC 6(澤本夏輝/瀬口黎弥/堀夏喜/木村慧人/八木勇征/中島颯太)、陣内孝則 ほか期間:9月27日(金)〜10月29日(火) 愛知・東京・大阪・福岡・福島・長野