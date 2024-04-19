1人の女性が生涯で出産する子どもの数を示す「合計特殊出生率」について、全国で最も高かったのは鹿児島県の徳之島町でした。

全国のは、厚生労働省が5年に1度発表しているものです。2018年から2022年の5年間平均データが19日発表されました。

合計特殊出生率が最も高かったのは▼鹿児島県徳之島町で「2.25」でした。

次いで▼鹿児島県天城町で「2.24」、▼沖縄県宜野座村で「2.20」、▼鹿児島県長島町で「2.11」、▼沖縄県金武町で「2.11」でした。

最も低かった順では、▼京都市東山区「0.76」、▼大阪市浪速区「0.80」▼京都市上京区「0.80」、▼京都市下京区「0.82」、▼埼玉県毛呂山町「0.83」でした。

■上位10位の市町村

順位 合計特殊出生率 15～49歳女性人口

1 鹿児島県徳之島町 2.25 1523人

2 鹿児島県天城町 2.24 705人

3 沖縄県宜野座村 2.20 1088人

4 鹿児島県長島町 2.11 1339人

5 沖縄県金武町 2.11 1880人

6 沖縄県南風原町 2.10 8913人

7 沖縄県久米島町 2.07 1119人

8 沖縄県宮古島市 2.06 8976人

9 沖縄県八重瀬町 2.05 6141人

10 沖縄県糸満市 2.02 12081人

■下位10位の市町村

順位 合計特殊出生率 15～40歳女性の人口

1 京都市東山区 0.76 8254人

2 大阪市浪速区 0.80 18644人

3 京都市上京区 0.80 19421人

4 京都市下京区 0.82 21445人

5 埼玉県毛呂山町 0.83 6671人

6 福岡市中央区 0.85 58771人

7 東京都豊島区 0.89 67417人

8 東京都中野区 0.91 81036人

9 北海道札幌市中央区 0.91 59885人

10 神奈川県箱根町 0.92 1865人

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