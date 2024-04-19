「出生率全国トップ5」鹿児島から3町…トップ10は鹿児島・沖縄 下位10は京都・大阪・福岡など…市区町村別を厚労省発表【全国上位・下位50位一覧】
1人の女性が生涯で出産する子どもの数を示す「合計特殊出生率」について、全国で最も高かったのは鹿児島県の徳之島町でした。
全国のは、厚生労働省が5年に1度発表しているものです。2018年から2022年の5年間平均データが19日発表されました。
合計特殊出生率が最も高かったのは▼鹿児島県徳之島町で「2.25」でした。次いで▼鹿児島県天城町で「2.24」、▼沖縄県宜野座村で「2.20」、▼鹿児島県長島町で「2.11」、▼沖縄県金武町で「2.11」でした。
最も低かった順では、▼京都市東山区「0.76」、▼大阪市浪速区「0.80」▼京都市上京区「0.80」、▼京都市下京区「0.82」、▼埼玉県毛呂山町「0.83」でした。■上位10位の市町村
順位 合計特殊出生率 15～49歳女性人口1 鹿児島県徳之島町 2.25 1523人 2 鹿児島県天城町 2.24 705人 3 沖縄県宜野座村 2.20 1088人 4 鹿児島県長島町 2.11 1339人 5 沖縄県金武町 2.11 1880人 6 沖縄県南風原町 2.10 8913人 7 沖縄県久米島町 2.07 1119人 8 沖縄県宮古島市 2.06 8976人 9 沖縄県八重瀬町 2.05 6141人 10 沖縄県糸満市 2.02 12081人 ■下位10位の市町村
順位 合計特殊出生率 15～40歳女性の人口1 京都市東山区 0.76 8254人 2 大阪市浪速区 0.80 18644人 3 京都市上京区 0.80 19421人 4 京都市下京区 0.82 21445人 5 埼玉県毛呂山町 0.83 6671人 6 福岡市中央区 0.85 58771人 7 東京都豊島区 0.89 67417人 8 東京都中野区 0.91 81036人 9 北海道札幌市中央区 0.91 59885人 10 神奈川県箱根町 0.92 1865人
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