【1/700 艦NEXTシリーズ No.14 EX-201 日本海軍戦艦 大和 昭和16年/竣工時 (エッチングパーツ付き)】7月17日 発売予定価格：7,700円【1/700 艦NEXTシリーズ No.2 EX-201 日本海軍戦艦 武蔵 (エッチングパーツ付き)】7月17日 発売予定価格：7,480円

フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXTシリーズ No.14 EX-201 日本海軍戦艦 大和 昭和16年/竣工時 (エッチングパーツ付き)」と「1/700 艦NEXTシリーズ No.2 EX-201 日本海軍戦艦 武蔵 (エッチングパーツ付き)」を7月21日に発売する。価格は、大和が7,700円、武蔵が7,480円。

「日本海軍戦艦 大和 昭和16年/竣工時」は、太平洋戦争が開戦して間もない昭和16年12月からの竣工時をモチーフにしたプラモデルで、インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現できるエッチングパーツを収録している。なおエッチングパーツには、手摺、21・13号電探、方位測定器、梯子などを収録している。

「日本海軍戦艦 武蔵」は、副砲2基を撤去し対空兵装を増強した姿をモチーフにしたプラモデルで、インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現できるエッチングパーツを収録している。なおエッチングパーツには、方位測定器、梯子、クレーン、カタパルト、救命浮標、菊花紋章などを収録している。

またそれ以外にも、「1/350 艦NEXTシリーズ No.4 EX-3 日本海軍陽炎型駆逐艦 陽炎」や「1/700 特シリーズ No.30 日本海軍重巡洋艦 利根」、「1/700 帝国海軍シリーズ No.18 EX-1 日本海軍航空母艦 大鳳 (ラテックス甲板仕様) フルハルモデル」などの戦艦プラモデルのほか、「1/24 ハイソカーシリーズ No.5 7th スカイライン GTS 2ドア」や「1/24 車NEXTシリーズ No.17 EX-1 スズキジムニーJB64」などの車プラモデルも7月の新商品としてラインナップしている。

戦艦プラモデル

「1/700 艦NEXTシリーズ No.14 EX-201 日本海軍戦艦 大和 昭和16年/竣工時 (エッチングパーツ付き)」

「1/700 艦NEXTシリーズ No.2 EX-201 日本海軍戦艦 武蔵 (エッチングパーツ付き)」

「1/350 艦NEXTシリーズ No.4 EX-3 日本海軍陽炎型駆逐艦 陽炎 (同型艦14種艦名シール/デカール付)」

「1/700 特シリーズ No.30 日本海軍重巡洋艦 利根（昭和19年/捷一号作戦）」

「1/700 特シリーズ No.37 日本海軍戦艦 比叡」

「1/700 帝国海軍シリーズ No.18 EX-1 日本海軍航空母艦 大鳳 (ラテックス甲板仕様) フルハルモデル(エッチングパーツ付き)」

車プラモデル

「1/24 ハイソカーシリーズ No.5 7th スカイライン GTS 2ドア(ハイソカーバージョン)」

「1/24 車NEXTシリーズ No.17 EX-1 スズキジムニーJB64（キネティックイエロー/ブラック2トーンルーフ）」

「1/24 インチアップシリーズ No.315 MR2 AW11」

「1/24 インチアップシリーズ No.316 クラウン マジェスタ UZS155 Cタイプ i-Four」

「1/24 ハイソカーシリーズ No.6 スープラ3.0GT ワイドボディー(ハイソカーバージョン)」

「1/24 インチアップシリーズ No.314 タイサン STP GT-R(スカイライン GT-R [BNR32 Gr.A仕様] )1993」

発売日：7月17日 価格：7,700円発売日：7月17日 価格：7,480円発売日：7月9日 価格：6,380円発売日：7月10日 価格：5,280円発売日：7月10日 価格：4,840円発売日：7月24日 価格：7,150円発売日：7月16日 価格：3,520円発売日：7月16日 価格：6,050円発売日：7月23日 価格：3,300円発売日：7月23日 価格：3,300円発売日：7月24日 価格：3,520円発売日：7月25日 価格：4,620円

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