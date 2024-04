脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」(毎週土曜 22:00〜22:30)。 4月13日(土)、4月20日(土)の放送ゲストは、ベストセラー作家への道を歩んでいる、元放送作家の鈴木おさむさんです。13日(土)の放送では、SMAPや当時の出来事について、鈴木さんが上梓した「もう明日が待っている」(文藝春秋)の内容を元に語ってくれました。

(左から)鈴木おさむさん、茂木健一郎



----------------------------------------------------

4月13日(土)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7160

聴取期限 2024年4月21日(日) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972年生まれ、千葉県出身の鈴木さん。19歳で放送作家としてデビューし、それから32年間、さまざまなコンテンツを生み出してきました。2024年3月末をもって放送作家・脚本家を引退。現在は、「スタートアップファクトリー」を立ち上げ、スタートアップ企業の若者たちの応援を始め、コンサル、講演などもおこなっています。3月27日(水)に刊行した著書「もう明日が待っている」は、発売2日で累計発行部数15万部を突破。またTOKYO FMでは現在、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのリーダー・陣さんとともに音楽チャートラジオ番組「JUMP UP MELODIES」(毎週金曜13:00〜14:55)のパーソナリティもつとめています。茂木:鈴木さんが(放送作家として)関わった「SMAP×SMAP」。メインコーナーともいえる「BISTRO SMAP」は、本来は森且行さんが……。鈴木:そうそう。「森くんが、料理がうまいから(コーナーを)作ろう」っていう感じになったんですね。茂木:「もう明日が待っている」には非常にいろいろなエピソードがあります。森さんの脱退っていうのは、最初の危機だったんじゃないですか?鈴木:あの番組が始まる、みんなとの顔合わせが3月だったかな。それが代官山スタジオだったんですけど、終わったあとに(当時のSMAPの)マネージャーの飯島さんが、急に血相を変えてメンバーを集めて会議室にこもったんです。僕らも待っていたんですけど、全然出てこなかったので帰ったんですよね。それで次の日に、TOKYO FMのここの(今、この番組「Dream HEART」を収録しているスタジオと同じ)スタジオだったと思うんですけど、木村(拓哉)くんと(当時TOKYO FMで放送していた「木村拓哉のWhat's UP SMAP!」の)収録があって、「昨日なにがあったの?」って聞いたら、「いや〜、辞めたいっていうメンバーが1人いるんだよ」って。「えー!?」「そんなわけないでしょって、いまから番組始まるのに」って。茂木:まさに、これから昇っていくタイミングですもんね。鈴木:そうです。それで「誰?」って言ったら「森」って。「なんで?」って聞いたら「わからない」って言うんですよ。要するに、森くんは(オートレース選手養成所の入所)試験が受かるまでは、なんで辞めたいのか言いたくなかったんですね。それで(まだ辞める理由がわからなかったので)「えー!?」ってなって。でも、「本当に辞めるのか?」っていうのもあるじゃないですか。それでなんとなく時が過ぎていくんですけど、番組が始まったら初回から視聴率20%の大ヒットで。茂木:化け物番組になったわけですよね。鈴木:時代が変わったわけですよ。だから、「時代が変われば辞めないんじゃないか」とも思うじゃないですか。でも、「そこの気持ちはぶれない」ってなって、辞めたのが5月の最終週かな。だから(2016年4月に)放送開始してから1ヵ月半ぐらいで辞めることになったのですが、放送開始すぐに、森くんが辞めることは世に出るんです。世間的にも大ニュースになって、「どうしよう」ってなって。森くんが抜けるときに「森さよならスペシャル」をやってほしくない人たちもいたんですけど、番組的には本当に大々的にやったんですよね。多分、これがSMAPというグループの認知度をさらに上げて。茂木:社会的な事件でしたもんね。鈴木:番組に(森くんの脱退・再出発という)ドキュメンタリーが乗ったんですよね。茂木:なるほど。4月20日(土)の放送も引き続き鈴木おさむさんをお迎えして、著書「もう明日が待っている」にも書かれている“SMAP解散”などについてのお話を伺います。<番組概要>番組名:Dream HEART放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜22:00〜22:30パーソナリティ:茂木健一郎