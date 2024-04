NMB48が5月22日(水)、通算29枚目のシングルをリリースする。同シングルのタイトルが「これが愛なのか?」に決定したほか、最新アーティスト写真やジャケット写真、収録詳細が公開となった。「これが愛なのか?」は18歳コンビの塩月希依音と坂田心咲のWセンターとなる曲で、これまでとは一味異なるブランディングの衣装が印象的だ。そのジャケット写真ではメンバー全員が赤い糸を指につけており、NMB48メンバー全員の気持ちが繋がっているというグループの絆が表現されているとのこと。

■29thシングル「これが愛なのか?」



2024年5月22日(水)発売・通常盤 全3形態(Type-A,Type-B,Type-C):CD+DVD予約:https://nmb48.lnk.to/29thSG_reserve・劇場盤 全2形態(劇場盤/テトラver.):CDのみ+イベント参加券(権利)付き予約:https://store.universal-music.co.jp/event-list/nmb48/【通常盤 Type-A (CD+DVD)】¥1,760(税込)▼CD1. これが愛なのか?2. Now3. 夏のDestination (Team N)4. これが愛なのか? (off vocal ver.)5. Now (off vocal ver.)6. 夏のDestination (off vocal ver.)▼DVD〜大阪から世界へ〜 NMB48プロモーションムービー プレゼン企画 前編【通常盤 Type-B (CD+DVD)】¥1,760(税込)▼CD1. これが愛なのか?2. Now3. 青春ジャンプ (Team M)4. これが愛なのか? (off vocal ver.)5. Now (off vocal ver.)6. 青春ジャンプ (off vocal ver.)▼DVD〜大阪から世界へ〜 NMB48プロモーションムービー プレゼン企画 中編【通常盤 Type-C (CD+DVD)】¥1,760(税込)▼CD1. これが愛なのか?2. Now3. ヘドバンタイム (Team BII)4. これが愛なのか? (off vocal ver.)5. Now (off vocal ver.)6. ヘドバンタイム (off vocal ver.)▼DVD〜大阪から世界へ〜 NMB48プロモーションムービー プレゼン企画 後編【劇場盤(通常)】¥1,100(税込)※CDのみ+イベント参加券(権利)付き1. これが愛なのか?2. Now3. これが愛なのか? (off vocal ver.)4. Now (off vocal ver.)【劇場盤(テトラver.)】¥1,100(税込)※CDのみ+イベント参加券(権利)付き1. これが愛なのか?2. Now3. 青春テトラポット (テトラ)4. おとめのアイス (テトラ)5. これが愛なのか? (off vocal ver.)6. Now (off vocal ver.)●通常盤封入特典初回プレス限定:オリジナル個別生写真(全49種のうち1枚をランダム封入)●29th シングル選抜メンバー(五十音順)安部若菜、泉綾乃、瓶野神音、川上千尋、小嶋花梨、坂田心咲(※センター)、桜田彩叶(※初選抜)、塩月希依音(※センター)、上西怜、新澤菜央、隅野和奏、出口結菜、芳賀礼(※初選抜)、平山真衣、山本望叶、和田海佑