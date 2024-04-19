»³ùõ¸¿Í¼ç±é¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3À©ºî·èÄê¡ª¡Ö¤²¤§¤à¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È»à¡É¤¢¤ë¤Î¤ß
¡¡Ã¯¤Ç¤â°ìÅÙ¤Ï¡Öº£¤Î¶ì¤·¤ß¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ËÍ¤À¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¸À¤¤ÃÎ¤ì¤Ì¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Í¤À¤ê¡¢¤à¤·¤í¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡ÊËãÀ¸±©Ï¤/¾®³Ø´Û¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¥ó¥¬¤À¡£2011Ç¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»³粼¸¿Í¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¼ç±é¤ÇNetflix¤Ë¤Æ2020Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2022Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Amazon¤Ç¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÍÀ´ÎÉÊ¿¡£Èà¤Ï¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¡Ê¸½ºß¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡ËÌÏ»î¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1¤Ë´Ý¤ò¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÅ¬Åö¤µ¡¢¼ø¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÈà¤Î²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¿Æ¤¬¶µ°éÇ®¿´¡¢¤«¤ÄÄï¤¬À®ÀÓÍ¥½¨¤ÇÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡¢¾ï¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤ëËèÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó²È¤Ëµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ä¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÍ§¿Í¡¦´£ÉôÂçµÈ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¡¼¤Ø¤ÈÆ¨¤²¹þ¤à¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÍÀ´¤ÏÉã¿Æ¤ÎÀâ¶µ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¡¢´£Éô¤Î¤â¤È¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤â¤¦1¿Í¡¢¿ÆÍ§¡¦ÀªÀîÄ¥ÂÀ¤âË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê»×¤¤¤Ä¤¤«¤é3¿Í¤ÇÀþÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ½ÂÃ«¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«4»þ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤½ÂÃ«¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÌÀÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë3¿Í¡£¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö³¹Ãæ¤¬¥¾¥ó¥Ó¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ä¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤º¤ËºÑ¤à¤Ï¤º¡×¡ÖÂç¿Í¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃ²¤¡¢Ä«Æü¤¬¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤òµñ¤àÈà¤é¡£¤½¤³¤Ç¤Õ¤¤¤ËÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë2È¯¤ÎÂç¤¤Ê²Ö²Ð¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡£»þ¹ï¤ÏÄ«4»þ¡£¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤ËÂÇ¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¶á½êÌÂÏÇ¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1È¯¡¢Âç¤¤Ê²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢3¿Í¤Ï·ã¤·¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¤½¤³¤Ï´£Éô¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÅ¹Æâ¤Ï¿Ð¤äÔ¼¤Ç¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£³°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÏÁðÌÚ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÎ¤«¤é¿Í´Ö¤Ê¤É½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤Éµà¤Á²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ï¤µ¤Ã¤Èà¤é¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤À¡£¡ÖÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼Â¤Ê¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤°ÍÀ´¤ÈÀªÀî¤À¤¬¡¢»ö·ï¤ÏÌë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¿À¼Ò¤Çº×Óò»Ò¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Î¤À¡£²»¤ËÍ¶¤ï¤ì¶Æâ¤ò¤¯¤°¤ë3¿Í¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ç¿á¾®¿¥¤È¤¤¤¦½÷À¡£Èà½÷¤ÏÈà¤é¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã£¤¬¤â¤·¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤ÀÌ´¤«²¿¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»à¤Ì¤ï¤è¡×¤È¡£Êª¸ì¤Ï¤³¤³¤«¤éµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¤Î¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢À¸»à¤ò¤«¤±¤¿´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¤²¤§¤à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡Ö¤²¤§¤à¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÚºß²ÄÇ½´ü´Ö¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ó¤¶¡×¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ó¤¶¡×¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¶õ¤«¤é¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¡Ö¤²¤§¤à¤ª¤ª¤Ð¤¡¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ó¤ÊÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤í¤¦¤«¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ë3¿Í¤À¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ë¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¤¤¤¦¡Ö¤²¤§¤à¡×¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Ã¯¤¬¤³¤Î¡Ö¤²¤§¤à¡×¤Î¹õËë¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï²¿¤«¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÀ´¤¿¤Á3¿Í¤ä»ç¿á¤ò°ÛÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¤²¤§¤à¡×»²²Ã¼Ô¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö¤²¤§¤à¡×¤Ï½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£1´¬¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÆæ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤¹¤Ç¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ï¸¶ºî¤«¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£¸¶ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë3¿Í¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ä¡Ö¤²¤§¤à¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÙ¤«¤¤¡Ö¤ë¤¥¤ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË×Æþ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó3ÇÛ¿®³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉÇË¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª
Ê¸¡á¥È¥ä¥«¥ó