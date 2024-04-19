ファンケルは、5月16日から、発売一周年を記念して「マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞」の増量タイプ（容量：140mL）を、通信販売と直営店舗で数量限定で発売する。

「マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞」は、昨年4月の発売から大変好評を得て、累計販売数が約250万本（2023年4月1日から2024年4月15日までの販売実績（先行発売を含む））、約40万人（2023年4月1日から2024年4月15日までの直営通販・店舗、一部外部通販の会員数（先行販売を含む））の消費者に使用されている。



「マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞ つめかえ用」

また、昨年8月から通信販売と直営店舗、＠cosme shopping、＠cosme STOREで販売している「マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞ つめかえ用」（容量：115mL）を、4月から順次一部のドラッグストアで販売を開始する。

同製品は、炭・吸着泥（炭・吸着泥（パイロフェライト・石英・カオリン）［洗浄］）を含む4種の毛穴ケア成分を配合し、マイルドクレンジング オイルの良さはそのままに、毛穴ケアの機能を強化した黒いクレンジングオイルとのこと。毛穴の黒ずみや角栓の除去効果をアップし、ざらつきをなくしてつるつるの素肌に洗い上げる。

［小売価格］1980円（税込）

※つめかえ用は1870円（税込）

［発売日］5月16日（木）

ファンケル＝https://www.fancl.jp