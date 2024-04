この牛すじカレーを待っていた！ 流浪の間借りカレー店が西新宿で待望のリスタート

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、ハイクオリティな個性派カレーで話題を集めてきた間借りカレー店「ラナンクルス」の待望の新店舗を紹介します。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#163】「ラナンクルス」

歌舞伎町にあるホストクラブ的バーの間借りカレー店としてスタートし話題となった「ラナンクルス」。(その際の記事をリンクさせておきますので気になる方はご覧ください↓)

その後同じく歌舞伎町の星座館というカオス感あるビル内の会員制バーに移転し、こちらも話題となりました。場所の話題性のみならず名店で手ほどきを受けた料理のクオリティの高さもあり、メディア露出も続く人気店となりましたが、独立準備のために一時閉店となりました。

新たな場所が決まったにもかかわらず諸事情で振り出しに戻るということを繰り返し、しばらくお休みしていたのですが、2024年3月12日から今度は西新宿の地に移転し、独立までの期間限定の間借りカレー店として再スタートを切りました。

新天地は新宿常圓寺の裏手ビルの2F

期間限定と言ってもすぐに終了するわけではなく、しばらくここで営業するとのこと。場所は新宿常圓寺の裏手「スナックべにばな」の隣の水色の扉の奥にある日本酒バーの間借りで、新宿駅からも徒歩圏内です。

水色のドアが目印

メニューは週替わり。「本日のカレープレート」1,800円をあいがけ(+300円)でいただきました。

「本日のカレープレート」

この日のメインのカレーは「あさり新ワカメミントカレー」と「牛すじ葉にんにくカレー」。「出汁パリップ」(スリランカの豆カレーをアレンジしたもの)もついてきます。これに副菜がたっぷりと。詳細はメニュー写真をご覧いただければわかるのですが、とにかくたくさんの野菜とフルーツを使っているのがラナンクルスらしさ。

他ではなかなか出合えないビジュアルも楽しい

修業先のお店に加え、イベントなどでコラボしてきた「カレー独歩ちゃん」や「堕天使かっきー」などの影響もうかがえる独創的なスタイルであり、どのお店にも共通する「食べていて疲れないおいしさ」と「意外性ある食材の調和」を感じられるのが素晴らしいです。

旨みを引き立て合う、牛すじと葉ニンニクのカレー

僕はラナンクルスの牛すじカレーが大好きなのですが、食べてみるとしばらく休んでいたブランクを感じさせないクオリティであり、思わず「これを待ってました!」と快哉を叫びました。

あさり+新ワカメ+ミントという想像力をくすぐる組み合わせ

単体でそれぞれおいしく、混ぜても調和する味。ワンプレートだからこその楽しさがあります。

食後はアイスティーですっきり

食後のプチドリンクは埼玉の名店「紅茶屋さん」から仕入れたヌワラエリヤをアイスで。すっきりと香り高く、情報量の多いカレーを穏やかにリセットしてくれる味でした。

ファンの多いお店の復活ということもあり、土日祝は並びも出るので予約優先とのこと。間借りということもあり随時スタイルは変わっていく可能性があるので、詳細はお店のSNSをご覧ください。

先述したように今も独立に向けて準備を続けているそうです。しばらくはここで営業するとのことですが、具体的な独立のタイミングも見据えている様子。今のうちにこの地でラナンクルスの味を楽しんでおくのが良いでしょう。

<店舗情報>◆ラナンクルス住所 : 東京都新宿区西新宿7-12-12 鷺谷ビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

