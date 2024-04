Xdinary Heroes、1stフルアルバムのライブ演奏を収めた映像公開

JYPエンターテインメントのボーイズバンドXdinary Heroesが、圧巻のライブ演奏を披露した。Xdinary Heroesは30日、1stフルアルバム「Troubleshooting」を発売し、カムバックする。16日、公式SNSを通じてスニークピークフィルムを公開した彼らは、ニューアルバムの代表サウンドを公開したことに続き、18日正午に全収録曲10曲を演奏したインストゥルメンタルライブサンプラーを掲載し、注目を集めた。

ドラマーでリーダーのゴニル、キーボーディストのジョンスとO․de、ギタリストのガオンとジュンハン、ベーシストのジュヨンは収録曲「No Matter」を始め「UNDEFINED」「Paint It」「Money On My Mind」「夢を見る少女」「until the end of time」「Walking to the Moon」「MONEYBALL」「花火の夜」を次々とライブ演奏で披露した。一人から、ユニットで演奏するシーンまで、各曲の雰囲気と魅力を表現し、最後に集まった6人のメンバーが合奏するタイトル曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」は、爽やかなバンドサウンドがカタルシスを与え、曲全体への期待を高めた。楽器の演奏に没頭する6人の姿はもちろん、肩につきそうな長髪や、真っ白なレースのアイテムなどで、聞く楽しさだけでなく、見る楽しさも与え、ファンの胸をときめかせた。