「DJ SHACHO 活動再開 令和6年6月6日」

Repezen FoxxのDJ社長さんが4月18日、自身のYouTubeチャンネル「DJ SHACHO【Repezen Foxx】」で動画を更新。活動再開の日時を、発表しました。DJ社長さんは動画内で、「【お知らせ】 Repezen Foxx 全員での活動再開は もう暫くお待ちください」「DJ SHACHO 活動再開 令和6年6月6日」と、テロップで復帰時期をファンに報告しました。なお、DJ脇さん、DJふぉいさん、DJまるさんの3人での活動および個人活動は行われるとも明かしています。

ラップでDJ銀太さんにアンサー

「だからいつでも帰ってこい」

動画のタイトルは『And I'm waiting for you too』(そして、私もあなたを待っている)で、3月31日に同グループの脱退を表明したDJ銀太(現:GINTA)さんが公開したミュージックビデオに対するアンサー動画となっています。思いをつづった歌詞をラップで歌い上げたDJ社長さん。「”Waiting For You”と歌ったお前は 3ヶ月すら俺を待ちはしなかった”誰1人欠けちゃいけねぇ”と歌ってたお前が 誰よりも先に欠けてしまった作品に自ら泥塗る愚行それでアーティスト気取りは甚だ無謀仲間とファン置いて 船降り出航そんでもって始めた ソロ活動は順調?」「俺が鬱で逃げ出したみたいな演出 だけどお前が原因だろ失踪の現実安月給で働いてるみたいな演出 だけど億稼がせてあげたのが現実“毎日努力”みたいな演出 だけど週2しか仕事してない現実取り巻き 巻き込み 美談に演出 マジでかけ離れすぎてるぜ現実」穏やかな曲調ながらも、胸中がひしひしと伝わる歌詞です。しかし、サビでは5人での活動再開を望む内容が……。「俺は1人でも世界を獲る グランドライン1人再び船漕ぐイーストブルーにいつかのクルー ラフテル見つけて迎えにくる最後は5人で手にしたいぜ 宝 ひとつなぎの財宝だからいつでも帰ってこい俺はいつまでも“Waitng For You”」DJ銀太さんがいつでも戻れることや、Repezen Foxxの5人で再び活動する意欲が、歌詞からうかがえます。ファンからは、「愛あるアンサー」「挑戦的な内容でまだ火が消えてないのがわかって良かった」「こういう社長を待ってた」「社長が世界一になれるの応援してる」など歓喜の声が寄せられた一方、「どういう気持ちで聴いてりゃいいのコレ」「ふぉい頭抱えてる姿が目に浮かぶ」「こんな曲出すとは予想外」という声も上がりました。(文:石井 有紀)