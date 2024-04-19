ËÙÅÄ°«¡¡¥è¥¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤Ï¡Ö100²¯¤°¤é¤¤¡£Èæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙÅÄ°«¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥è¥¬³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥è¥®¡×¤ò¼õ¾Þ¡£ÅÔÆâ¤Ç£±£¹Æü¡¢ÀìÌç»ï¡Ö¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¼çºÅ¤ÎÂè£¹²ó¡Ö¥è¥¬¥Ô¡¼¥×¥ë¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£´¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬º£¤â¸½Ìò¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¤«¤é¥è¥¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÙÅÄ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¤È¡¢¸ª¤¬Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸ÆµÛ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÂÎ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆü¾ï¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¤â¤¦£±¿Í¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Î°å»Õ·ó¥è¥¬»ØÆ³¼Ô¡¦¹âÈøÈþÊæ¤µ¤ó¤â¡ÖÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¿ÍÀ¸¤¬Ä´»Ò¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¥è¥¬Âè°ì¿Í¼Ô¡¦ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤â²áµî¤Ë¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿à¥è¥¬·ÝÇ½¿Íá¤È¤Î¸òÎ®¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢ËÙÅÄ¤Ï¡ÖÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥è¥¬¤Î¾ðÊó¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÙÅÄ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò£±£°¤È¤·¤¿¤éÊÒ²¬¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö£±£°£°²¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Èæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥è¥¬¤ò´«¤á¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤ÏÃ¯¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï½ÐÀî¡ÊÅ¯Ï¯¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤Î½ÀÆð¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ø¥ä¥Ð¤¤¤è¡¢¥ä¥Ð¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡ËÙÅÄ¤Ï¡Ö½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡ª¡×¤Ç½ÐÀî¤È¥í¥±¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¥í¥±¤¬½ª¤ï¤ë¤È£²¿Í¤È¤â¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ç¡¢ËÙÅÄ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤ê£±¿Í¤Ç¥è¥¬¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¤½¤¦¡£º£¸å¤Ï½ÐÀî¤Ë¡Ö¥í¥±¥Ð¥¹¤È¤«¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¸ÆµÛË¡¤È¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£