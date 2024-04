SEVENTEEN、ベストアルバムに新曲4曲を収録…タイトル曲は「MAESTRO」

SEVENTEENがベストアルバムに新曲4曲を収録する。本日(19日)、SEVENTEENの公式SNSを通じて、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」の全体トラックリストが公開された。これによるとアルバムには、彼らの歴代タイトル曲だけでなく、「MAESTRO」「LALALI」「Spell」「青春賛歌」など、新曲4曲とデビュー曲「Adore U(Inst.)」が含まれている。

タイトル曲は「MAESTRO」だ。SEVENTEENの数々のヒット曲を生み出したアルバムプロデューサーのウジとボムジュが再びタッグを組み、制作した楽曲となっている。ユニット曲も多彩な構成で準備されている。ヒップホップチームの新曲「LALALI」、パフォーマンスチームの新曲「Spell」、ボーカルチームの新曲「青春賛歌」がタイトル曲と共にCD1に収録される。ウジを含めS.COUPS、ウォヌ、ディエイト、ミンギュ、バーノン、ディノなど、多数のメンバーが楽曲制作に参加した。ベストアルバムには、これらの他に彼らの歴代の韓国アルバムのタイトル曲20曲と、日本アルバムのタイトル曲の韓国語バージョン8曲が収録される。トラックリストに新しく追加された「Adore U(Inst.)」はデジタル音源でのみ聞くことができる。SEVENTEENの過去、現在、未来を網羅したベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」は29日に発売される。これに先立ってSEVENTEENは27〜28日、ソウルワールドカップ競技場で「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」を開催する。