富士急ハイランドでは、2024年5月11日(土)に、子どもだけの人気体験型教育イベント「キッズフリマ」を開催!

出店も買い物も小学生以下の子どもたちだけで行い、本物のお金を使いながら自由に買い物を楽しむフリーマーケットです☆

富士急ハイランド「キッズフリマ」

出店料:300円

開催日時:2024年5月11日(土) 11:00〜15:30

【第1部】11:00〜12:00(33店舗)

【第2部】14:30〜15:30(33店舗)

対象:

【買い物】未就学児〜小学6年生までの子どもたち

【出店者】小学3年生〜小学6年生までの子どもたち

※保護者同伴不可(“成長見守りライン”から見守り)

出店方法:出店の予約は、キッズフリマ専用アプリもしくは富士急ハイランドサイト内「キッズフリマ」ページより申込み

※応募期間:2024年4月18日(木)〜4月29日(日祝)

※予約した方全員に、5月1日(水)までに当落選通知メールが届きます

※出店者は抽選制です

※買い物での利用については応募不要です

場所:富士急ハイランド セントラルパーク芝生広場

後援:文部科学省・環境省・金融庁・金融広報中央委員会・都留市教育委員会

【イベント当日の富士急ハイランドの営業データ】

営業時間:9:00〜18:00

料金:

・入園料:無料

・フリーパス:大人6,000円〜7,800円、中高生5,500円〜7,300円、小学生4,400円〜5,000円、幼児・シニア2,100円〜2,400円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにて確認ください

入園無料の「富士急ハイランド」で、SDGsの取組みの一環として、子どもたちだけで物の売り買いを体験できるフリーマーケット「キッズフリマ」が開催されます。

このイベントは子どもたちが環境と経済の実践的な体験を通じて社会貢献することを目指す「NPO法人キッズフリマ」とタイアップした特別企画で、富士急ハイランドでの開催は今回で6回目です。

「キッズフリマ」は、出店も買い物も小学生以下の子どもだけで行い、本物のお金を使いながら自由に買い物を楽しむフリーマーケット。

子どもたちはコミュニケーションを取りながら「売る」「買う」に挑戦することによって、「自分にとっては不要な物が他の誰かにとっては価値がある」という気づきや物の大切さを学びます。

そして、商品価格も自分たちで設定し、収入や支出について収支計算シートを用いて記録することにより、自分の目で見て考えた経験を実生活に生かすことができるのも、このイベントの特徴です。

また、保護者は専用スペースから見守ることができ、子どもの成長の瞬間を共に感じることができます。

子どもたちに身につけてほしい「物」や「お金」との関わり方やリテラシーを楽しく学べる体験型教育イベントです☆

「キッズフリマ」の取り組みは、SDGsにおける目標4「質の高い教育をみんなに」と目標12「つくる責任、使う責任」の、2つの目標達成に貢献しています。

SDGsに取り組む「富士急ハイランド」を会場にした、子どもたちのための人気体験型教育イベント。

子どもたちだけで売り買いを体験できるフリーマーケット「キッズフリマ」は、2024年5月11日(土)に富士急ハイランドにて開催です☆

