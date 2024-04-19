FES☆TIVE、新体制初のシングルを7月発売＆リリイベ開催決定
6人組女性アイドルグループFES☆TIVEが7月9日(火)、ニューシングル「フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜」をリリースすることが発表となった。
◆FES☆TIVE 画像
「フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜」は3月に与田理央那を新メンバーとして迎え、新体制で臨むグループ通算18枚目のシングルだ。表題曲は、前作「コズミック祭大革命」に引き続き、Medansyがプロデュースを務めた。可愛さを詰め込みつつ、自然と元気やパワーをもらえる楽曲に仕上がった。
FES☆TIVEは5月12日(日)から6月27日(木)にかけて＜FES☆TIVE ASIA TOUR THE CARNIVAL＞と題した国内外全8都市を回るツアーを開催する。また、9月12日(木)には、TOKYO DOME CITY HALLにてグループ過去最大規模のワンマンライブ開催も決定している。
■18thシングル「フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜」
【Type-A】TKCA-75231 \1,200-(税込)
1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜
2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜
3. キョカキャッカー
4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-
5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-
6. キョカキャッカー -Instrumental-
【Type-B】TKCA-75232 \1,200-(税込)
1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜
2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜
3. がーりっちゅ
4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-
5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-
6. がーりっちゅ -Instrumental-
【Type-C】TKCA-75233 \1,200-(税込)
1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜
2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜
3. 青春ハートビート
4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-
5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-
6. フューチャーライダー -Instrumental-
■18thシングルリリース記念イベント
愛知・サンシャインサカエ B1F グランドキャニオン広場
5月19日(日) 13:00〜
北海道・サッポロファクトリー アトリウム
6月02日(日) 第1部12:00〜 / 第2部15:00〜
福岡・ヨドバシカメラマルチメディア博多B1F イベントスペース
6月05日(水) 19:30〜
東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
6月06日(木) 19:30〜
東京・タワーレコード新宿店
6月14日(金) 19:00〜
大阪・ヨドバシカメラ マルチメディア梅田B2F ヨドバシホール
6月20日(木) 19:30〜
東京・タワーレコード新宿店
6月26日(水) 19:30〜
東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
6月29日(土) 13:00〜
東京・タワーレコード新宿店
6月30日(日) 13:00〜
埼玉・ヴィレッジヴァンガード＋PLUS越谷イオンレイクタウンmori店
7月02日(木) 19:30〜
東京・タワーレコード新宿店
東京・7月03日(水) 19:30〜
ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
東京・7月04日(木) 19:30〜
東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
7月06日(土) 第1部14:00〜 / 第2部17:00〜
東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
7月08日(月) 19:30〜
東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
7月09日(火) 19:00〜
東京・池袋サンシャインシティ 噴水広場
7月10日(水) 19:30〜
東京・タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
7月12日(金) 19:30〜
東京・タワーレコード新宿店
▼徳間ジャパンコミュニケーションズ FES☆TIVEリリースイベントページ
https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/festive.html?nid=16310
関連リンク
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