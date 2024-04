6人組女性アイドルグループFES☆TIVEが7月9日(火)、ニューシングル「フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜」をリリースすることが発表となった。「フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜」は3月に与田理央那を新メンバーとして迎え、新体制で臨むグループ通算18枚目のシングルだ。表題曲は、前作「コズミック祭大革命」に引き続き、Medansyがプロデュースを務めた。可愛さを詰め込みつつ、自然と元気やパワーをもらえる楽曲に仕上がった。

■18thシングル「フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜」



2024年7月9日(火)発売【Type-A】TKCA-75231 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. キョカキャッカー4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. キョカキャッカー -Instrumental-【Type-B】TKCA-75232 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. がーりっちゅ4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. がーりっちゅ -Instrumental-【Type-C】TKCA-75233 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. 青春ハートビート4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. フューチャーライダー -Instrumental-