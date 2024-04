2024年1月に韓国ソウルで行われたSHINee KEYの単独公演<2024 KEYLAND ON : AND ON>の日本公演が今夏開催されることが決定した。KEYの単独公演が日本で行われるのは2024年3月の<KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN>追加公演となった大阪城ホールライブ以来だ。<2024 KEYLAND ON : AND ON>は7月6日(土)および7日(日)に東京・国立代々木競技場第一体育館、8月10日(土)、 11日(日) 、8月12日(月・祝)に兵庫・神戸ワールド記念ホールといった全5公演の規模で開催される。チケットのSHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行受付(抽選)は本日4月19日(金)18:00より。

■<2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan>

▼2024年

7月06日(土) 東京・国立代々木競技場第一体育館

open16:00 / start17:00

7月07日(日) 東京・国立代々木競技場第一体育館

open15:00 / start16:00

8月10日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

open16:00 / start17:00

8月11日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

open15:00 / start16:00

8月12日(月/祝) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

open15:00 / start16:00開

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



▼チケット

■指定席:12,800円(税込)/枚

※決済事務手数料 950円(税込)/枚

※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで

※今回の公演はペンライトの付属はございません

※未就学児⼊場不可

■プレミアムシート:20,000円(税込)/枚

※一般チケット 12,800円+アップグレード 7,200円

【SHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行(抽選)】

受付期間:4月19日(金)18:00〜5月6日(月/祝)23:59

https://ticket.tickebo.jp/sn/2024keyland-fc

関連リンク

◆<2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan>特設ページ

◆SHINee オフィシャルサイト

◆SHINee オフィシャルInstagram

◆SHINee オフィシャルTwitter

◆SHINee オフィシャルLINE

◆SHINee ユニバーサル ミュージック サイト

なお、このライブに合わせて、2018年12月リリースの1stミニアルバム『Hologram』以来、自身約6年ぶりの日本オリジナル作品のリリースを予定していることが明らかになった。詳細は後日発表される予定だ。KEYは2024年2月にSHINeeで5度目の東京ドーム公演2daysを成功させ、6月19日(水)に映像作品『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』の発売を控えている。