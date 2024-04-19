SHINeeのKEY、＜2024 KEYLAND ON : AND ON＞日本公演を今夏開催＋6年ぶり日本オリジナル作品発表予告も
2024年1月に韓国ソウルで行われたSHINee KEYの単独公演＜2024 KEYLAND ON : AND ON＞の日本公演が今夏開催されることが決定した。
◆KEY 画像
KEYの単独公演が日本で行われるのは2024年3月の＜KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN＞追加公演となった大阪城ホールライブ以来だ。
＜2024 KEYLAND ON : AND ON＞は7月6日(土)および7日(日)に東京・国立代々木競技場第一体育館、8月10日(土)、 11日(日) 、8月12日(月・祝)に兵庫・神戸ワールド記念ホールといった全5公演の規模で開催される。チケットのSHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行受付(抽選)は本日4月19日(金)18:00より。
■＜2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan＞
7月06日(土) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open16:00 / start17:00
7月07日(日) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open15:00 / start16:00
8月10日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open16:00 / start17:00
8月11日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open15:00 / start16:00
8月12日(月/祝) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open15:00 / start16:00開
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
▼チケット
■指定席：12,800円(税込)/枚
※決済事務手数料 950円(税込)/枚
※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで
※今回の公演はペンライトの付属はございません
※未就学児⼊場不可
■プレミアムシート：20,000円(税込)/枚
※一般チケット 12,800円+アップグレード 7,200円
【SHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行(抽選)】
受付期間：4月19日(金)18:00〜5月6日(月/祝)23:59
https://ticket.tickebo.jp/sn/2024keyland-fc
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