BABYMONSTER、日本初ファンミーティングを記念してポップアップストアを開催

YG ENTERTAINMENTから約7年ぶりにデビューした新人ガールズグループBABYMONSTERが、日本初のファンミーティング開催を記念して、ポップアップストア「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE」を開催する。5月1日(水)から5月12日(日)の12日間にわたって渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK内の次世代型ショップ「THE [ ] STORE」にて展開される。ポップアップストアで販売されるグッズは日本オリジナルアイテムとなり、ラインナップは後日発表される。

BABYMONSTERは今月1日に発表した1stミニアルバム「BABYMONS7ER」の初週販売枚数が、歴代K-POPガールズグループのデビューアルバム新記録を更新し、タイトル曲「SHEESH」のミュージックビデオがYouTube再生回数1億回を超えるなど、連日モンスター新人として快進撃を続けている。そんな彼女たちは5月11日(土)、12日(日)に東京・有明アリーナにて日本初となるファンミーティングを開催予定だ。

■ポップアップストア概要

「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE」

開催期間:2024年5月1日(水)〜5月12日(日)

開催場所:THE [ ] STORE

営業時間:11時〜21時(最終入場:20時30分)

入場料:無料



特設ページはこちらから



<入場に関するご案内>

・5月1日(水)、2日(木)、3日(金・祝)、4日(土)、5日(日)、6日(月・祝)、11日(土)、12日(日)を対象に、多くのお客様のご来店による混雑回避・列形成の最小化の為、安全対策として優先入場券の配布(先着順)を実施させていただきます。



・優先入場券をお持ちでないお客様につきましても、優先入場券をお持ちのお客様のご案内後に入場いただくことができますが、混雑時には入場を制限する場合がございます。予め、ご了承ください。



・優先入場券の配布方法や集合場所については特設ページおよびRAYARD MIYASHITA PARK公式ウェブサイトにてご案内いたします。



■公演概要

「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE」

2024年5月11日(土)

開場17時 / 開演18時



2024年5月12日(日)

開場15時 / 開演16時



会場:有明アリーナ



<チケット代>

全席指定A席:7,777円(税込)

全席指定A席(グッズ付):11,000円(税込)※受付終了

全席指定S席:11,000円(税込)※予定枚数終了

全席指定S席(グッズ付):14,000円(税込)※受付終了



※3歳以上有料。3歳未満入場可。ただし、席が必要な場合は有料となります。

※別途、プレイガイド手数料がかかります。

※お1人様1公演につき4枚まで。

※本公演は、電子チケットとなります。詳細は、申し込みサイトにてご確認ください。



<各プレイガイド先行(先着)受付中>

申込期間:2024年4月10日(水)13時〜2024年4月26日(金)16時

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第、販売を終了いたしますので予めご了承ください。



その他の詳細はこちらから



主催:YG ENTERTAINMENT / YG ENTERTAINMENT JAPAN

企画・制作:YG ENTERTAINMENT JAPAN / Sony Music Solutions

協力:Sony Music Labels



■関連リンク

BABYMONSTER日本公式サイト