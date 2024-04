「深呼吸して……空を見上げて……そして叫んでください」。ウェブサイトでそんなメッセージをのせているのが、英国の湖水地方にある「アーマスウェイト・ホール・ホテル&スパ」。このホテルの売りの一つが絶叫療法です。

400エーカーと、東京ドーム34個分以上にも相当する広大な森林を有するこのホテル。街の騒音から離れ、豊かな自然に囲まれているこの地は、心身を休めたいという人にもってこいの環境が整えられています。

自然の中で瞑想する森林浴や、星空の下での月光浴などの多彩なウェルネスプログラムの中に、珍しいメニューとしてあるのが「スクリーム・セラピー(絶叫療法)」です。

このメニューの説明には、「絶叫療法は、響きわたる叫び声を通して、鬱積した感情を解放し浄化させる方法として、落ち着きや安心感をもたらす治療でよく行われています」と書かれています。

言葉では言い表せないような蓄積したイライラやモヤモヤを、思いっきり叫ぶことで外に吐き出そうというわけ。しかも木々が生い茂る中で大声で叫べば、さらにスッキリして心が浄化される気持ちになりそうです。

「カラオケやクルマの中で声を張り上げて歌うと、なんだかスッキリした」という経験のある方は少なくないでしょう。日本からこのホテルまで行くのは簡単ではありませんが、もしストレスが溜まっていると感じたら、セルフ絶叫療法をこっそり行うといいかもしれません。

