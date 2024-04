日本でもチャート上位に！17歳・新鋭シンガーソングライターGyubinにインタビュー「毎日が夢みたい！」

今年1月17日にリリースしたデビュー曲「Really Like You」がアジア各国でバイラルにチャートインするなど、たちまち世界中で注目を集めている韓国のシンガーソングライター・Gyubin。17歳らしいみずみずしさで人気の彼女の素顔に迫った。



日本でもバイラルチャート首位に!デビュー後たちまち大人気

17歳のみずみずしい初恋「好きな人がいたら言いたい言葉」

ソロシンガーとしての目標「家族と一緒にMAMAを観て…」

日本で叶えたい夢は?「あいみょん先輩が大好きで…」

Gyubin:こんなにたくさんの方に私の曲が注目されるだなんてデビュー前は予想できなかったことなので、戸惑っているという表現が一番、今の私の気持ちを表すのにぴったりな表現だと思います。毎日が本当に夢みたいです! 日々、チャートが上昇していくのを見ていて信じられない気持ちでいっぱいです。私の曲を愛してくれる人がこんなにたくさんいること、そして私の曲を聴いて喜んでくれるみなさんの姿を見ると、私もすごく力をもらいますし、毎日がとてもハッピーです。Gyubin:私にとってこの「Really Like You」がデビュー曲なので、人生最初の音楽活動になるわけですが、成功したいとかヒットしてほしいとか、そういう大きな野望は考えていませんでした。まずは歌手としてデビューをすることが一番大きな目標でしたし、これから長く音楽をやっていくのが私の夢なので、一気にパーッと火が付くようなデビューではなく、ゆっくりと知っていただけるようになればと思っていたんです。でも想像していたよりずっと多くの方に私の曲を気に入っていただいて、しかも韓国だけでなく海外でもたくさんの反応をいただいて、本当に驚きました。Gyubin:私もじっくり考えてみたんですが、この曲をレコーディングする時もそうですし、この曲を準備するすべての過程で私が心を込めたこと、そんな私の真剣さをみなさんが受け止めてくださったのかな、と思っています。私は自分の今の年齢に似合う音楽をやっていきたいと思っていて、それがこの「Really Like You」を発表した理由でもあります。そして、私が中学生の時に実際に片想いしていた男の子のことを思い浮かべながら、その時の経験をこの曲に盛り込んでいます。音楽で自分について表現しようと試みて、その表現をたくさんの方たちが共感してくださり、それたくさん愛されることになったんじゃないかなと思います。Gyubin:サビの部分で「I really Like You」と歌うところは、聴く人にとっては「私に言ってるみたい!」と思っていただけるだろうし、私に好きな人がいたらその人に言いたい言葉でもあって、このフレーズをタイトルにしたのもそれが理由なんです。「I really Like You」というフレーズとメロディが合わさった時に感じられるときめきと感性がこの曲のポイントだと思います。ここをキリングポイントだと思ってくださる方も多いんですよ。Gyubin:海外に出張で行ったのは人生で初めてのことだったので、すごく幸せでした。そんなリアルな私の幸せな表情がMVに生かされています(笑)。どのシーンの撮影も楽しかったですが、個人的に一番面白かったシーンは遊園地ですね。実際にある有名な遊園地に出かけて撮影をしました。本当に遊びに来たような感じで、とても楽しかったです。絶壁のシーンを撮るために登山をしたりもして、それが本当に大変で、印象に残っています。Gyubin:本当に今でも忘れられないコラボでした! 私が大きく成長できた、貴重な経験だったと思います。私にとってはお二方とも本当に大先輩なので、最初は怖さというか、「私はうまくできるだろうか」と自分を疑う気持ちがありました。でも、いざコラボをしてみると、先輩方は私をただの子どもとして接するのではなく、1人のアーティストとして接してくださって、私の意見をたくさん尊重してくれました。Gaeko先輩とのコラボでは私が作詞・作曲に参加できる機会をくださって、本当に楽しかったですし、ミュージシャンとして初めての喜びを感じたというか、音楽が本当に楽しく感じた瞬間の一つとして、このコラボプロジェクトはずっと忘れられないと思います。Gyubin:先輩方は2人とも、緊張で硬直した私に緊張をほぐすコツを教えてくれました。緊張しすぎると音楽を楽しめないですし、ピッチやリズムのことだけを考えていると曲が生きないんです。それで先輩たちは実際に自分がした経験を話してくださって、Gaeko先輩はライブの直前にヨガをして体をほぐしたり、実際にヨガのYouTube動画もおすすめしてくださいました。音楽を楽しむためのコツを、たくさん学びましたね。もちろん、ボーカル的な部分でもたくさんスキルを教えていただきましたが、先輩たちが経験をもとにしたアドバイスをたくさんしてくれて、これは本当に何にも代えがたい貴重な経験でした。Gyubin:これはちょっと笑える話なんですけど、トルチャビ(韓国でトルチャンチ・1歳の誕生日の時に行うイベントで、お金やペン、ボールなどを置いて将来を占うというもの)で、私はマイクを掴んだそうなんです。きっと私は幼い頃から歌手になると決まっていたんですね(笑)。今、振り返ってみても何か特別なきっかけがあって歌手になりたいと思ったわけではなくて、ただ子どもの頃から音楽を聴くのが好きで、歌を歌うのがとても好きで、赤ちゃんの時から歌手になるのが夢だったんだと思います。父も音楽好きでギターも弾けるので父からの影響も大きいと思います。母はダンスをしていて、両親ともに芸術方面が好きで得意でもあったので、私も子どもの頃から自然と音楽に触れながら育ちました。そのせいか歌手になるというのは私にとってすごく大きな挑戦だったというものではなく、自然にそうなったという感覚です。Gyubin:私は子どもの頃から一人で部屋に閉じこもって音楽を楽しむことが好きで、慣れてもいました。音楽を使っていたずらもたくさんしました。当時からずっと考えていたのは、自分が作った曲を自分で歌うミュージシャンになりたい、シンガーソングライターになりたいということでした。実はいろんな会社からアイドルを目指さないかというご提案はたくさんあったんですが、それでも私はソロシンガーとしてデビューをしたいという夢があったので、今の会社に出会って、シンガーソングライターとしてデビューすることになりました。Gyubin:私の魅力は、自分では言いにくいんですが……(苦笑)、今のわたしは、「私の曲を聴いてくれるみなさんに気持ちいいエネルギーを与えられる10代の歌手」だと思います。私の曲を聴いて、私が歌う姿を見ているとなんだか気分がよくなる、という話をたくさん聞くので、私もそれを今の私の魅力としてご紹介したいです。私はこれから50年以上、末永く音楽をやっていくのが夢なので、その年代に合う感性にふさわしい音楽をしていきたいですし、20代になったら20代の時にしか出せない魅力もあると思うんで、そういう成長をみなさんにお見せできればとも思っています。Gyubin:韓国にはチャン・ピルスンさんという有名なシンガーソングライターがいらっしゃるんですが、私はその方の声と音楽がとても好きなんです。私が長く音楽をやっていきたいという夢を持つようになったのもこの方のおかげなので、私のロールモデルの方です。そして子どもの頃から大好きだったIU先輩と、アメリカのテイラー・スウィフトも大好きで、お二方も私にとってのロールモデルです。絶えず新しい音楽に挑戦し続け、ファンの方とも絶えずコミュニケーションしながら音楽を続けていますし、お二人が発信しているメッセージはたくさんの人にとても大きな力を与えてくれるので、いつか私もあんなミュージシャンになりたい、私も人々にいい影響を与え、いろんなジャンルに挑戦し続ける歌手でありたいと思っていて、それが私の目標でもあります。Gyubin:デビューしてまだそれほど経っていませんが、私の曲を愛してくれる方が増えて、それまで私が他の歌手の曲を聴いて癒やされていたのと同じように、私の曲で慰められた、パワーをもらったと言ってくれる方がいるから、私も音楽をしながら責任感が生まれた、というのが一番変わったところだと思います。以前はただ自分が好きな音楽をやって、歌うのが好きなだけだったとしたら、今は曲を選ぶ時も自分のことだけを考えていればいいとは思わなくなりましたし、いろんな人の意見をもっとたくさん聞くようになって、音楽に対する想いというか、音楽に向き合う態度が変わったと思います。歌手としての使命感というか(笑)、そういうものも生まれたと思います。好きなことが仕事になったら、ただ楽しむだけとはいきませんが、今は音楽が前よりももっと好きになりましたし、私の曲を聴いた人たちがいるということを知ったから音楽をすることに興奮しているんだと思います。Gyubin:まずは早くファンのみなさんにお会いしたいです。それが今の私の一番の目標であり、願いですね。夢はたくさんありますが、もし叶うなら「MAMA」に出たいです! 子どもの頃から音楽が好きで、自然と歌手を夢見るようになったと言いましたが、もし決定的な瞬間を挙げるとしたら、「MAMA」だったと思います。子どもの頃、家族と一緒にテレビで「MAMA」を観て、その舞台でパフォーマンスしている方々を見て、本当にかっこいいと思った記憶があります。それで私もいつか「MAMA」に行って、賞をもらいたいというのが私の目標です。Gyubin:機会さえあれば今すぐにでも日本に駆けつけたいです! 私はあいみょんさんが大好きで、Instagramでもあいみょん先輩の曲もたくさんカバーしています。これはただ私が妄想しているだけですが、いつか日本に行って活動して、日本語の曲もリリースして、日本でコンサートして私の日本のファンのみなさんにも会えたら、あいみょん先輩にもお会いしたいなと思っています。そしてもしできるなら一緒にギターを弾きながら歌ったり、コラボできるような機会があったらいいなと……。今の私にはすごく大きな夢ですね。Gyubin:実は以前、家族で日本旅行したことがあって、日本のコンビニは天国でした! その時に食べたものが忘れられなくて、私はデザートラバーなんですけど、プリンとか甘いものを食べた時、恋に落ちてしまいました。次にまたどこかへ旅行に行くことになったら、私は日本に食べに行きたいと思っているくらいです。私の弟もそうなんですけど、私も日本のアニメが大好きです。日本のアニメの感性が大好きなんですよ。やわらかく描かれた日本のアニメ独特の感性が私はとても好きで、私の音楽にも影響を与えていると思います。実は「Really Like You」を制作している時も、私がもし日本のアニメの主人公だったら、ということを想像していたんです。日本の文化や日本固有の感受性が私の音楽においても多大な影響を与えていると思います。Gyubin:まさにそれです! ちょっと今、鳥肌が立ちました(笑)。Gyubin:日本語の曲を発表したいです。最近、「Really Like You」の英語バージョンをリリースしたんですが、その英語バージョンを持って日本で活動するのではなく、日本語で歌った「Really Like You」で、日本のファンのみなさんが歌詞を内容をより理解しやすいようにしたいです。それが日本で初めて活動するにあたっての目標であり、私の夢です。そして私は先ほども言ったとおりあいみょん先輩が大好きなので、いつか日本でコンサートをしたら一緒にギターを弾きながらデュエットするのが夢です。Gyubin:今日、初めて日本のKstyleさんでインタビューさせていただきました。私は日本にいい思い出が多くて、日本の文化や日本固有の感性が私の音楽に与えている影響が大きいので、私にとって日本は特別な国です。いつか日本での活動したいという夢がありますし、私の音楽を愛してくださる日本のファンのみなさんには言葉で表現できないほどとても感謝しています。私はこれから長く音楽をしていくので、みなさんへの感謝の気持ちを音楽で表現することができる素敵な歌手になれるよう、今後も努力していきます。みなさんも、私の音楽をいつまでも愛していただけるとうれしいです。日本のファンのみなさんに会うという私の夢を一日も早く叶えるために、これからもたくさん努力して、みなさんに会いに飛行機に乗って日本に飛んで行きます!(取材:尹秀姫)

■リリース情報

Gyubin「Really Like You」好評配信中

「Really Like You」視聴はこちらから

「Really Like You(Spring Version)」視聴はこちらから



Gyubin & Kimjongwan of Nell

2024年4月25日(木)6PM(KST)

SINGLE RELEASE



