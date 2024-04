韓国のグループ・SHINeeのKEYが、東京と神戸で『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』を開催することが決定した。KEY単独での日本公演は、昨年3月以来1年4ヶ月ぶりとなる。今年1月に韓国・ソウルで行われた単独公演『2024 KEYLAND ON : AND ON』の日本公演は、7月6日・7日に東京・国立代々木競技場第一体育館、8月10〜12日に兵庫・神戸ワールド記念ホールで全5公演が開催される。

SHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP(JP)では、きょう19日午後6時よりファンクラブ受付(抽選)がスタートした。このライブにあわせて、1stミニアルバム『Hologram』(2018年12月発売)以来、約6年ぶりとなる日本オリジナル作品のリリースを予定していることも明らかになった。詳細は後日発表される。■『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』7月6日(土):東京・国立代々木競技場第一体育館7月7日(日):東京・国立代々木競技場第一体育館8月10日(土):兵庫・神戸ワールド記念ホール8月11日(日):兵庫・神戸ワールド記念ホール8月12日(月・祝):兵庫・神戸ワールド記念ホール