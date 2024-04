去年のG7サミットにあわせて開かれた、戦後の広島の復興をたどる展示が、広島市内の商業施設に常設されることになりました。



カープOBで「ミスター赤ヘル」と呼ばれた山本浩二さんが、現役時代に使っていたスパイクとグローブ…。

広島市中区の商業施設でまもなく始まるのは、「Pride of Hiroshima展」です。

去年のG7サミットにあわせて開かれた、戦後の広島の復興をたどる展示会を常設にしたものです。

原爆炸裂から2分後のキノコ雲をとらえた、山田精三さんのカメラも展示されています。



★Pride of Hiroshima 常設展実行委員会 池田 晃治 委員長

「今広島にいる若い人にも、広島がここまで復興したのは多くの先人たちの協力があってこそ。」



「Pride of Hiroshima」展は、今月27日から始まります。

(2024年4月19日放送)