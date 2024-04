Shop.1

【蔵前】緑あふれる癒やし空間で焼きたてスコーンを!/feb’s coffee&scone Blucca店

蔵前駅から徒歩約2分と好アクセスな「feb’s coffee&scone Blucca店(ふぇぶず こーひー あんど すこーん ぶるっかてん)」。グリーンショップ「anvers(あんゔぇーる)」が併設された緑あふれる店内で、焼きたてのスコーンや自家焙煎コーヒーなどが楽しめます。

テーマカラーでもある深いブルーやアンティークの家具、そして店内の至る所に配置されたグリーンが、ゆったりと落ち着いた雰囲気を演出しています。

「スコーン」300円〜

看板メニューは、毎日店内で焼き上げるスコーン!店頭でも販売されていて、自家焙煎した豆を使用したコーヒーと一緒に朝ごはんやおやつとしてテイクアウトしたり、手みやげとして買い求めたりする人も多いそう。

オーダーごとに温め直してくれるスコーンは、外はサクッと、中は程よくしっとりとした食感。口いっぱいにバターの豊かな香りが広がりますよ。

■feb’s coffee&scone Blucca店(ふぇぶず こーひー あんど すこーん ぶるっかてん)

住所:東京都台東区寿3-5-9

TEL:03-5830-3058

営業時間:8時30分〜17時30分(17時LO)※テイクアウトは17時30分まで

定休日:火曜

■参考記事:蔵前「feb’s coffee&scone Blucca店」で緑を眺めながら味わう焼きたてスコーンやプリン(配信日:2023.12.02)



京王井の頭線の池ノ上駅から徒歩約10分、渋谷駅からも路線バスで15分ほどの場所にある「Pati coffee&plants(ぱてぃ こーひーあんどぷらんつ)」は、店内のオープンキッチンで焼き上げた自家製のパイやスコーンが人気のカフェ。

店内は、緑あふれる半屋外の開放的な空間になっていて、まるでポケットパークのよう。

手前「スコーン(チョコレート)」350円、奥「スコーン(アールグレイ&いちじく)」380円

スコーンは常時3〜4種類がカウンターに並びます。イートインの場合はリベイクして提供してくれるので、温かくさくさくほろほろの食感が楽しめますよ。

トッピングのフランボワーズがキュートな「チョコレート」は、生地にチョコではなくココアを混ぜ込み、コーティングにもビターチョコを使用しているので甘さ控えめ。ちょっぴり大人の味わいです。もともと季節限定メニューだったという「アールグレイ&いちじく」は、いちじくの甘さを紅茶の香りがさらに引き立てています。好評のためレギュラーメニュー入りしたというのも納得のおいしさ。

駅からは少し距離がありますが、植物に囲まれてゆっくりと過ごしたいときに立ち寄って、パイやスコーンを味わってみて。

■参考記事:井の頭線沿線のカフェ|植物に囲まれた「Pati coffee&plants」で熱々のパイやスコーンを(配信日:2023.04.09)



Shop.3

【日比谷】イギリスの喫茶文化を日本に/TEA ROOM KIKI 紅茶&スコーン専門店 日比谷

東京ミッドタウン日比谷の地下1階にある「TEA ROOM KIKI 紅茶&スコーン専門店 日比谷(てぃー るーむ きき こうちゃ あんど すこーんせんもんてん ひびや)」は、本格的なクリームティーが味わえる、イギリスの紅茶文化を伝えるティールーム。

カウンター席が9席のみの店内は、隠れ家のような雰囲気が漂い、東京ミッドタウン日比谷のコンセプトに合わせた落ち着いたインテリアが印象的です。

「KIKI’s クリームティー」2079円

代表メニューの「KIKI’s クリームティー」は、イギリスの家庭で作られているようなカントリー風のスコーンに、クロテッドクリームとラズベリージャムが添えられ、紅茶のティーフリー(おかわり自由)がセットになっています。

ふんわり&ほろりとした食感のスコーンはもちろん、濃厚でミルキーなクロテッドクリーム、酸味と甘みのバランスがよいラズベリージャムも手作り。スコーンは手で半分に割り、クロテッドクリームとジャムをたっぷり塗るのがお店おすすめの食べ方だそう。クロテッドクリームを先に塗ると、スコーンの温かさでクリームが溶けて染み込みスコーンとの一体感を楽しめ、ジャムを先に塗ると、クロテッドクリームそのものの味を感じられるので、好みの塗り方で召し上がれ!

■参考記事:「TEA ROOM KIKI 紅茶&スコーン専門店 日比谷」で楽しむイギリス伝統のクリームティー(配信日:2022.06.12)



Shop.4

【表参道】本場を超える絶品オリジナルスコーンを!/good day for you tokyo aoyama

青山学院前にある「ラ・ポルト青山」は、洗練された街・青山通りでもひときわスタイリッシュな複合商業施設。その1階にある青空のようなブルーを基調としたカフェが「good day for you tokyo aoyama(ぐっでぃーふぉーゆー とうきょう あおやま)」です。

以前は六本木エリアにあったお店で創業は昭和61年(1986)。オーナーがニューヨーク、ラスベガス、ロサンゼルスなど、80年代のアメリカで味わったさまざまなお菓子をベースに、よりワクワク感をアップさせたカラフルでボリューミーなスコーン、より濃厚でボリュームのあるチーズケーキを創作したのだそう。

看板メニューのスコーンは完全オリジナルのもの。オーナーさんが本場アメリカで食べたスコーンは、あまりおいしくなかったそうで……。かわいらしい見た目だけを取り入れて、理想のおいしい味に焼き上げたのが始まりだとか。

「チョコチップとはちみつ」「紅茶とクルミ」「かぼちゃと甘い栗」など具材も多彩。1個300円台のものがラインアップされています。スコーン5個セットなら1260円とお買い得! 冷凍庫で凍らせれば、2週間ほどは日持ちするそう。ご自宅で楽しむときは、お好みでリベイクすると焼きたてのようにおいしく食べられますよ♪

■参考記事:青山・表参道「good day for you tokyo aoyama」で本場を超えるスコーンを!(配信日:2022.04.05)



左から「ミルクコーヒー」800円〜、「麹甘酒スコーン プレーン」400円

錦糸町駅から徒歩約10分。プラントミルク(植物性ミルク)や麹甘酒など、ヴィーガンの人も含めて誰もが楽しめる食材を使ったドリンクやスイーツを提供する「mute(むて)」。

ミルクコーヒーは、カフェラテやカフェオレとも違う、「mute」が提案する新しいコーヒーで、プラントミルクを使い、ミルクティーのように香りを楽しむのが特徴です。

焼き菓子は、卵やバターなどは使わず、すべて植物性の材料で作られています。そんなミルクコーヒーのために作られた焼き菓子が「麹甘酒スコーン」。さまざまな植物性材料を試してたどりついた麹甘酒を使い、味や食感など、ミルクコーヒーとの相性を考えて作られたスコーンです。

ザクザクとした食感が、まろやかなミルクコーヒーとよく合います。甘さは控えめにしてあるので、甘いのが好きな方は、ミルクコーヒーの甘さをプラスしてみてくださいね。

2階客席

「mute」入るのは、40年ほど前は喫茶店だった建物。どこか懐かしさを感じる雰囲気を気に入り、あえて大きな改修はせず引き継いだそう。赤いソファは以前から使われていたものを使用しています。ほかのインテリアもお店の雰囲気になじんで、温かみのある空間に。

プラントベースのスコーンと一緒に、コーヒーの香りをじっくり堪能する時間を過ごしてみてはいかが?

■参考記事:錦糸町「mute」が提案する、香りを楽しむ「ミルクコーヒー」って知ってる?(配信日:2023.08.08)



Shop.6

【蒲田】赤いミトンと木馬がお出迎え!/Little Mitten BAKE SHOP

蒲田駅から徒歩6分ほど、閑静な住宅街にあるのが「Little Mitten BAKE SHOP(りとる みとん べいく しょっぷ)」です。入口では、かわいいロゴと赤いミトン、小さな木馬がお出迎え。

小さい頃から製菓が好きで、家族や周りの人に手作りのお菓子を振る舞っていたというオーナーさん。幼い頃、使用していた「小さなミトン」が、店名となり、お店の象徴にもなっているそう。

オーナーさんおすすめの「プレーンスコーン」は、外はサクサク、中はしっとり!北海道産の小麦の風味が楽しめます。深みのある味わいは、発酵バター由来だそう。

セットのクロテッドクリームと自家製のジャムをたっぷりつけていただきます♪ジャムは日替わりだそうで、取材時はオレンジのジャム。甘酸っぱいジャムとクロテッドクリームを付けると、食べ進める手が止まりません!

素朴で気取らずかわいいお菓子が楽しめる「Little Mitten BAKE SHOP」。おいしいスコーンを堪能しに行ってみてはいかがですか?

■参考記事:素朴で気取らない手作りお菓子とジェラートを楽しむ♪赤いミトンが目印のLittle Mitten BAKE SHOP(配信日:2023.07.01)



Shop.7

【吉祥寺】“ナカジェネ”自慢のスコーンがモーニングから楽しめる!/Sign KICHIJOJI

「Sign KICHIJOJI(さいんきちじょうじ)」があるのは、JR吉祥寺駅直結の商業施設「アトレ吉祥寺」の1階。

こちらの注目は、京都・烏丸御池にある「NAKAMURA GENERAL STORE」の焼き菓子がいただけること。“ナカジェネ“の愛称で親しまれる「NAKAMURA GENERAL STORE」は、ハワイのプレートランチやお惣菜などが人気の「ダイヤモンドヘッドマーケット&グリル」で、ペストリーを担当していたJun Nakamuraさんのお店。ハワイらしい焼き菓子の専門店で、定番のスコーンは毎日午前中に売り切れるほど人気です。

「ブルーベリークリームチーズスコーン」400円

自慢のスコーンをはじめ、10種類以上の焼き菓子が並ぶ店内はなんともいい香り!

看板メニューはなんといっても、「ブルーベリークリームチーズスコーン」です。生地にバターとフルーツとクリームチーズをたっぷり混ぜ込んで、外はカリッと、中はしっとり焼きあげるのがナカジェネ流。イングリッシュスコーンと違って、何もつけずそのまま頬張ります。

大人の手のひらほどのサイズのボリュームがあり、これひとつでもしっかりお腹が満たされますよ!

■参考記事:吉祥寺「Sign KICHIJOJI」がリニューアル!京都で人気の「NAKAMURA GENERAL STORE」の焼き菓子が登場(配信日:2023.06.10)



Shop.8

【蔵前】プレーンスコーンが香り高いチャイと相性抜群!/COBACHI CHAI

「COBACHI CHAI(こばち ちゃい)」は、人気ファッションブランド「RYU(りゅー)」が立ち上げたチャイカフェです。

チャイのネーミングを天然繊維にしているのがファッションブランドならでは。まずは「シルク」800円を飲んでみたところ、その複雑かつ力強い香りに驚かされました。一般的なチャイとはまったく異なる高級感があり、上質なシルクにも似たニュアンスのようにも感じます。

「スコーン:プレーン」380円

こちらは大阪の中崎町にある洋菓子店「Douceur(ドゥサール)」とのコラボレーションによる「スコーン:プレーン」。高級な国産小麦やビートグラニュー糖を使用しており、香り高いチャイとも相性抜群です。今回は「クロテッドクリーム&オーガニックジャム」180円と合わせて、よりぜいたくな味わいを楽しみました。

香りと味わいで感受性を高めてから、洋服選びを楽しめるのもこのお店ならでは。ぜひチャイとスコーンを楽しんだ後には「RYU」のブティックにも立ち寄ってみてくださいね。

■参考記事:蔵前「COBACHI CHAI」で味わえるのは洋服の天然繊維を彷彿とさせるチャイ !?(配信日:2023.01.01)



まだまだ続く!

東京でスコーンのおいしい人気店は?

>>>次ページへ!>>>

Shop.9

【浅草】かわいすぎるお店にトキメキが止まらない!/BAKE&Cafe Notus

上品なグリーンの外装が目を引く「BAKE&Cafe Notus(べいくあんどかふぇ のーたす)」があるのは、浅草駅から徒歩約15分の住宅街。店主は大学でイギリス料理を学び、イギリス料理のプロのもとで修行。その後お店をオープンしただけあり、本格的なイギリスのお菓子とお茶が楽しめると評判です。

お店の前には、お店のテーマカラーであるグリーンと同じ色のかわいい手書きの看板が…!入店前から、かわいらしさに心を鷲掴みにされます。

店頭のショーケースには、おいしそうな焼き菓子が並びます。店主こだわりの「プレーンスコーン」はレギュラー商品。しっとり感があり、ほどよい甘さが特徴的です。スコーンには、バターと生クリームの中間のようなクロテッドクリームと、ブラムリーアップルの自家製ジャムを付けていただくのがお店のおすすめです。

これらのお菓子は、イートインでいただくこともテイクアウトすることも可能。一部のメニューは季節で変わっていくこともあるのだとか。何度訪れても楽しそうですね!

■参考記事:【浅草】「BAKE&Cafe Notus」のかわいい店内で本格英国式アフタヌーンティはいかが?(配信日:2022.12.14)



新宿駅の2駅お隣、都営新宿線・曙橋駅の北側には、「あけぼのばし商店街」という昭和の風情を色濃く残した魅力的な商店街が延びています。そのちょうど中心付近の小道にそれてすぐの場所にあるのが、週末のみの営業の「カフェのある暮らしとお菓子のお店」です。

店内は、9人ほどのお客さんで満席になるプライベート感のある空間。アンティークの家具を生かした落ち着いた雰囲気です♪

「スコーンサンド」700円 ※季節により違いあり

さくさくの名物スコーンを使用しているメニューが「スコーンサンド」です。こちらは季節ごとにフルーツが入れ替わるそうで、この日はシャインマスカットとブルーベリーが主役。みずみずしい旬の果物をやさしく包み込むのは、クリームチーズ、サワーヨーグルト、ギリシャヨーグルトなどをブレンドした特製クリームです。自家製ブルーベリージャムやクルミもよいアクセントに。

素朴でかわいらしい焼き菓子からSNS映えするキュートなスイーツまで、バリエーション豊かに揃う「カフェのある暮らしとお菓子のお店」。何気ない日常を豊かで特別なひとときに変えてくれそうな、すてきなメニューがいっぱいのお店ですよ。

■参考記事:曙橋「カフェのある暮らしとお菓子のお店」で優雅に味わう週末限定のキュートなスイーツ!(配信日:2022.11.30)



Shop.11

【阿佐ヶ谷】サクサク食感のスコーンでほっとひと息/EMU Bakehouse

阿佐ヶ谷にある「EMU Bakehouse(えむ べいくはうす)」は、週末のみオープンしている焼き菓子店。アクセスは、JR阿佐ヶ谷駅北口から徒歩7分ほど。

店内に入ると、焼き菓子のふわっと甘い香りに包まれ、幸せな気持ちに。店内は自然光がたっぷりと差し込み、海外のおうちのようなナチュラルでやさしい雰囲気が漂っています。

「スコーンセット(ドリンク付き)」1870円

4種類あるセットメニューはイートイン限定。店内で作られた焼きたてのスコーンは、バターミルクとチョコチップの2種類。こだわりの上質なきび砂糖や、国産小麦の素材のおいしさが際立ちます。やさしい甘さ&サクサクの食感で、いくつでも食べられそう。

付け合わせは左からクロテッドクリームと自家製ジャム。季節によって種類を変えているので、シーズンごとに楽しんでみても。

海外のカフェのようにおしゃれで居心地のいい「EMU Bakehouse」。かわいい空間とおいしいスコーンで、心も体もほっと安らぐ温かい時間を過ごしてみてはいかが♪

■参考記事:週末だけオープン! 阿佐ヶ谷「EMU Bakehouse」の絶品キャロットケーキやかわいい焼き菓子でほっとひと息(配信日:2022.11.29)



Shop.12

【吉祥寺】本場の焼きたてスコーンでロンドンガール気分!/Melrose and Morgan

吉祥寺駅から徒歩15分ほど、「Melrose and Morgan(めるろーず あんど もーがん)」は閑静な住宅街のなかにあるお店です。ロンドンの高級住宅街で大人気のデリカテッセンの日本第1号店で、ロンドンにあるお店の雰囲気を再現した赤いレンガと大きなガラスのおしゃれな外観が特徴的。

左から「チーズスコーン」290円、「チョコチップスコーン」260円、「フルーツスコーン」240円、「オリジナルスコーン」220円、「紅茶のスコーン」300円 ※写真は取材時の価格

店内に入ったとたん、目の前には焼きたてのスイーツやセイボリーがズラッと並び、香ばしく甘い香りに包まれます。

小ぶりの焼きたてスコーンは5種類。本国のレシピを再現していて、本格的な味が楽しめます。本国でも人気の「チーズスコーン」は、程よい塩気が絶妙で、半分にカットしてクリームチーズやルッコラなどをのせてサンドイッチにするのもおすすめ。ハチミツを塗ったアレンジも大人気です。

ロンドンの本店でも大人気の焼き菓子をはじめ、こだわりのセイボリーやおしゃれな雑貨まで揃う「Melrose and Morgan」。お店に行くだけで旅気分が味わえますよ♪

■Melrose and Morgan(めるろーず あんど もーがん)

住所:東京都武蔵野市吉祥寺本町4-10-9

TEL:0422-69-2152

営業時間:11〜18時

定休日:火曜

■参考記事:吉祥寺のデリカテッセン「Melrose and Morgan」でロンドンガール気分を味わおう♪(配信日:2022.09.16)



Shop.13

【代官山】絶品スコーンをこだわりコーヒーと/CREAM PAND BAKERs

代官山駅から徒歩3分ほどの好立地にある「CREAM PAND BAKERs(くりーむ ぱんど べいかーず)」。

スコーンやブラウニーなどの焼き菓子や、こだわりのスペシャルティコーヒーがテイクアウトできる、SNSでも話題のコーヒースタンドです。テイクアウトメインのお店ですが、軒先にあるスタンドでさくっと食べることもできちゃいますよ。

左から「スコーン(プレーン)」324円、「ブラックコーヒー」430円

ショーケースにはオーナー手作りの焼き菓子がずらり。朝の7時30分のオープン時間にもちゃんとスコーンやブラウニーが並んでいるのがうれしい♪

軒先で食べる場合は温めて提供してくれます。テイクアウトした際にも、オーブンなどでリベイクするのがおすすめだそう。今回は「プレーン」をチョイス。外側はザクザク、中は思いのほかしっとり。生地自体にしっかり甘みがあるので、何もつけずにそのまま食べても満足感が得られます。毎朝食べたいくらいのおいしさです!

■参考記事:代官山のコーヒースタンド「CREAM PAND BAKERs」で絶品焼き菓子&こだわりのコーヒーを(配信日:2022.05.28)



Shop.14

【代々木上原】紅茶のお供に!手作りスイーツが絶品揃い/MLESNA TEA 代々木上原

代々木上原駅から徒歩2分、「MLESNA TEA 代々木上原(むれすな てぃー よよぎうえはら)」は、なんと100種類以上の紅茶を2時間制で何杯も楽しめるお店。

入口に飾ってあるビビットなアラジンポットがお店の目印。フォトスポットとしても活躍しているそうですよ。テラス席もあるので、天気のいい日は日差しを浴びながら優雅なティータイムを満喫できます。ペット連れの方は一緒に紅茶を飲めるので、お散歩の休憩にもおすすめです。

「スコーン3個セット(ムレスナティーフリー付)」2350円

「MLESNA TEA」でまずオーダーしたいのが「ムレスナティーフリー」1300円。100種類以上の紅茶から、そのときのおすすめをスタッフの方が提案してくれる2時間制の飲み放題のプランです。

焼きたての「スコーン」も人気で、ざくざくとした食感と昔ながらのやさしい甘さが特徴。ティーソースと生クリーム付きで、さらに、完熟果実を使用したコンフィチュールもセットに。どのトッピングも幸せな甘さを口の中に運んできてくれますよ。こちらは「ムレスナティーフリー」とのセットメニューです。

紅茶の世界にどっぷり浸ることのできる「MLESNA TEA 代々木上原」。おいしいスコーンと一緒に、紅茶の魅力を知るいい機会になるはず!

■参考記事:140種類以上の紅茶が飲み放題のカフェ!代々木上原「MLESNA TEA(ムレスナティー)」で究極のホットケーキとともに至福の時間を(配信日:2022.05.08)



Shop.15

【渋谷】渋谷の老舗カフェで日替わりスコーンを!/人間関係 cafe de copain

渋谷のスペイン坂で40年以上続く老舗のカフェ「人間関係 cafe de copain(にんげんかんけい かふぇ どぅ こぱん)」。渋谷の穴場カフェとして人気を集めています。

こちらのおすすめは日替わりスコーン。毎朝店内で手作りされたものが10種類以上並んでいて、1個120円〜という手頃さもうれしいポイントです。長時間おいしさをキープできるよう独自の焙煎をおこなった「コーヒー」280円とともに、ぜひ味わってみて。

■参考記事:編集部厳選カフェ10選!渋谷で本当におすすめしたいおしゃれ店をタイプ別に紹介!#編集部のおでかけキロク(配信日:2020.07.20)



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ&more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。