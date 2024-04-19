SiM主催＜DEAD POP FESTiVAL＞、最終出演アーティストにPaledusk、SHANK、The BONEZら12組。各日出演ステージも発表
SiM主催の野外フェス＜DEAD POP FESTiVAL 2024＞の最終出演アーティストと、各日の出演ステージが発表された。
最終出演アーティストとして、ALI、bacho、Fame on Fire（USA）、GUMX（KOREA）、Paledusk、SHANK、The BONEZ、ano、ASOUND、G-FREAK FACTORY、OZworld、TOROの12組が発表。主催のSiMを含めた全25組の出演ステージも同時に発表されている。
＜DEAD POP FESTiVAL 2024＞
OPEN 9:00 START 11:30
会場：神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場
特設サイト：https://deadpopfest.com/
出演アーティスト：
SiM（DAY1、DAY2 両日出演）
DAY1：
［CAVE STAGE］SiM、Dizzy Sunfist、HEY-SMITH、HYDE、LiSA、THE ORAL CIGARETTES、Saucy Dog
［Chaos STAGE］ALI【NEW】、bacho【NEW】、Fame on Fire（USA）【NEW】、GUMX（KOREA）【NEW】、Paledusk【NEW】、SHANK【NEW】
DAY2：
［CAVE STAGE］SiM、Awich、The BONEZ【NEW】、Crossfaith、ROTTENGRAFFTY、SKINDRED (UK)、YOASOBI
［Chaos STAGE］ ano【NEW】、ASOUND【NEW】、coldrain、G-FREAK FACTORY【NEW】、OZworld【NEW】、TORO【NEW】
▼チケット情報
6月29日 1日券 前売 9,800円（税込）
6月30日 1日券 前売 9,800円（税込）
2日通し券 前売 19,000円（税込）
2日通し券セーフティーゾーン 前売 20,500円（税込）
オフィシャル最終先行予約受付（全券種）：4/19（金）17:00〜4/29（月・祝日）23:59
https://w.pia.jp/t/sim-dpf24/
電子チケットのみ
小学生以上有料、未就学児は保護者同伴の場合無料
枚数制限：お一人様4枚まで
購入時に購入者様の個人情報の入力が必要です
問い合わせ先 https://deadpopfest.com
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