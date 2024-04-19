＜DEAD POP FESTiVAL 2024＞



公演日：2024年6月29日(土)・6月30日(日)OPEN 9:00 START 11:30会場：神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場特設サイト：https://deadpopfest.com/出演アーティスト：SiM（DAY1、DAY2 両日出演）DAY1：［CAVE STAGE］SiM、Dizzy Sunfist、HEY-SMITH、HYDE、LiSA、THE ORAL CIGARETTES、Saucy Dog［Chaos STAGE］ALI【NEW】、bacho【NEW】、Fame on Fire（USA）【NEW】、GUMX（KOREA）【NEW】、Paledusk【NEW】、SHANK【NEW】DAY2：［CAVE STAGE］SiM、Awich、The BONEZ【NEW】、Crossfaith、ROTTENGRAFFTY、SKINDRED (UK)、YOASOBI［Chaos STAGE］ ano【NEW】、ASOUND【NEW】、coldrain、G-FREAK FACTORY【NEW】、OZworld【NEW】、TORO【NEW】▼チケット情報6月29日 1日券 前売 9,800円（税込）6月30日 1日券 前売 9,800円（税込）2日通し券 前売 19,000円（税込）2日通し券セーフティーゾーン 前売 20,500円（税込）オフィシャル最終先行予約受付（全券種）：4/19（金）17:00〜4/29（月・祝日）23:59https://w.pia.jp/t/sim-dpf24/電子チケットのみ小学生以上有料、未就学児は保護者同伴の場合無料枚数制限：お一人様4枚まで購入時に購入者様の個人情報の入力が必要です問い合わせ先 https://deadpopfest.com