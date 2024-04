2024年7月6日(土)あさ9時から、テレ東系6局ネット発、世界同時期放送&配信がスタートする新番組『ウルトラマンアーク』。ゴールデンウイークに先駆け、早くも新ヒーロー・ウルトラマンアークが登場する最新イベント情報が到着した。最新TVシリーズ『ウルトラマンアーク』は、子供たちの「夢見る力」を掻き立て、希望に満ちた明るい未来への架け橋となる作品を目指し、「ウルトラマン」の世界観を通して世に贈り出す、明るくハートフルにして勇壮なヒーロー像を描く連続特撮ドラマだ。

はるか彼方の銀河系から地球へ降り立った光の使者が、豊かな「想像の力」を持つ主人公「飛世ユウマ(ひぜ ゆうま)」と一体化を果たし、新ウルトラヒーロー「ウルトラマンアーク」の巨大な姿となり、迫り来る危機から人と地球の未来を守る物語。「ユウマ」は、光の使者の力を宿した「アークキューブ」という六面体を、神秘の変身アイテム「アークアライザー」に嵌め込むことでその力を解放して一体化を遂げ、新ヒーロー「ウルトラマンアーク」へと変身する。新たなウルトラマンが動き出したところで、シリーズ恒例となった新ヒーローへのバトンタッチイベントを今年も映画館で開催することが決定!来たる5月12日(日)に「首都」東京のド真ん中・丸の内ピカデリーにて、2月23日に公開された大ヒット映画『ウルトラマンブレーザー THE MOVIE 大怪獣首都激突』のグランドフィナーレ舞台挨拶つき上映を実施する。ウルトラマンブレーザーからウルトラマンアークへ、ゲント隊長からユウマへ、主人公から主人公への恒例の「激突」……ならぬ一回限りの「バトンタッチ」がお披露目されるので、ぜひ新旧ヒーローの熱いバトンの受け渡しをその目で確かめてみてはいかがだろうか。そして早くも今週末から全国イベントやテーマパークにウルトラマンアークが登場!4月5日(金)新番組『ウルトラマンアーク』の第一報当日に公演された「NEW GENERATION THE LIVE スターズ編 in 博品館劇場」に、いきなりサプライズ登場した新ヒーロー・ウルトラマンアーク。その後「ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ」にも駆けつけ、今週末からはゴールデンウイークに向けて全国のイベント会場にも続々登場していくとのこと。新ヒーロー・ウルトラマンアークに逢いに会場へ足を運んでみよう!(C)円谷プロ (C)ウルトラマンアーク製作委員会・テレビ東京