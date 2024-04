母の日ギフトにもオススメ!名古屋マリオットホテルの｢クッキー缶｣がリニューアル♡

名古屋マリオットアソシアホテルは、焼き菓子ブランド「パティスリー GIN NO MORI」とともに企画開発した『名古屋マリオットアソシアホテル オリジナルクッキーアソート GIN NO MORI コラボ缶』を、2024年4月20日(土)より発売いたします。手土産に大人気のクッキー缶が、“GIN NO MORI コラボ缶”としてリニューアルして新登場!母の日のギフトにもオススメです。

大人気のクッキー缶がリニューアル♡

名古屋マリオットアソシアホテル オリジナルクッキーアソート GIN NO MORI コラボ缶

価格:3,500円(税込)

ホテルのパティシエがレシピを監修し、オリジナルデザインの缶に詰められたクッキーは10種類!

レモンの酸味がさわやかなボールクッキーに、ラムが香るガレットやチーズのサブレなど個性が豊かなクッキーは、ティータイムだけでなくワインとの組み合わせなど、さまざまな場面で楽しめるラインアップとなっています。また、母の日など大切な方へのプレゼントとしてもオススメです。

サブレフランボワ:甘酸っぱいフランボワーズの味わいのサブレ

シトロン:レモンの酸味がさわやかなボールクッキー

サブレショコラ:甘みをおさえたショコラのサブレ

ラングドシャフレーズ:いちごのピンクがキュートなラングドシャ

スペキュロス:オレンジとシナモンのサブレ

フィアンティーヌ:ブラウンシュガーとクレープ生地のクッキー

テ・ベール:抹茶の香りを楽しめるサブレ

グリュイエール:グリュイエールチーズと黒胡椒のサブレ

ガレットラム:発酵バターとラム酒のガレット

クロカンナッツ:キャラメリゼをしたアーモンドとピスタチオ

クッキー缶のデザインについて

色鮮やかなピンクカラーのデザイン缶には、旅行をイメージしたトランクやレストランでのひとときを表したワイングラスなども描かれており、ホテルに滞在した思い出やお土産としても嬉しいデザインです。

ホテルのマスコットキャラクター“マリオットラビット”もデザインしており、やわらかな肌ざわりのぬいぐるみと一緒にしたプレゼントとしてもオススメです♡

バラエティに富んだクッキー缶

今回は、名古屋マリオットアソシアホテルから発売されるクッキー缶について紹介しました。

手土産に大人気のクッキー缶が、「パティスリー GIN NO MORI」とコラボをしてリニューアル!中には10種類のクッキーやサブレなどが詰められており、豪華で満足感も高い一品になっています。

自分へのご褒美はもちろん、母の日など大切な方へのプレゼントにもピッタリなので、ぜひご利用くださいね。