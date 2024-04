円谷プロダクションは、新テレビシリーズ『ウルトラマンアーク』をテレビ東京系6局ネットで7月6日午前9時から放送。最新情報を毎週金曜日午後5時に公開する。第2弾は、新ヒーロー・ウルトラマンアークが、早くも登場する最新イベント情報となる。シリーズ恒例となった新ヒーローへのバトンタッチイベントを今年も映画館で開催する。5月12日に「首都」東京のど真ん中・丸の内ピカデリーで、2月23日に公開された映画『ウルトラマンブレーザー THE MOVIE 大怪獣首都激突』のグランドフィナーレ舞台あいさつ付き上映会を実施することが決定した。ウルトラマンブレーザーからウルトラマンアークへ、ゲント隊長からユウマへ、主人公から主人公への恒例の一回限りの「バトンタッチ」を披露する。

登壇者は、ヒルマ ゲント隊長(演:蕨野友也)、アオベ エミ隊員(演:搗宮姫奈)、ミナミ アンリ(演:内藤好美)、バンドウ ヤスノブ隊員(演:梶原颯)、ウルトラマンブレーザー/飛世ユウマ(演:戸塚有輝)、ウルトラマンアークとなる。また、今月5日の新番組『ウルトラマンアーク』の情報公開当日に行われた『NEW GENERATION THE LIVE スターズ編 in 博品館劇場』にいきなりサプライズ登場した新ヒーロー・ウルトラマンアーク。その後『ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ』にも駆けつけたが、今週末からゴールデンウイークに向けて全国のイベント会場にも続々登場することも決定した。