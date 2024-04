ダイハツデ、前期経常を46％上方修正、配当も16円増額

ダイハツディーゼル <6023> [東証S] が4月19日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。24年3月期の連結経常利益を従来予想の38億円→55.4億円(前の期は36.6億円)に45.8%上方修正し、増益率が3.8%増→51.4%増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の26.2億円→43.6億円(前年同期は28.2億円)に66.2%増額し、一転して54.5%増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の33円→49円(前の期は28円)に大幅増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

2024 年3月期の業績予想数値につきましては、コンテナ船向けを中心とした大型機関およびデュアルフューエル機関の販売増加に加え、メンテナンス関連においても想定以上に需要増加となったこと、ならびに為替の影響等から、売上高および利益とも予想を上回る見込みです。これらの理由により、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を上記の通り、連結・個別ともに修正いたします。



当社は、ダイハツディーゼル中長期ビジョン「POWER! FOR ALL beyond 2030」において、持続可能な社会の実現と企業価値向上を目標に掲げ、事業施策を推進しております。これら中長期ビジョン達成へ向けた経営基盤の強化を図るとともに、新規事業の構築などの資金需要へ柔軟に対応しながらも、株主の皆様への還元を経営上の重要課題のひとつとして位置付け、「連結配当性向30%を目途に下限を1株当たりの配当金15 円」を基本方針としております。上記方針および最近の業績動向等を総合的に勘案した結果、2024年3月期の1株当たり期末配当予想を前回予想から16円増配し49円に修正いたします。なお、本件は2024年6月27日開催予定の第64回定時株主総会に付議する予定です。※上記に記載した業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。