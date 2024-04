専用スタンドセット付き！ライクイット「オーブンでも使える鉄フライパン20cm(浅型)・(深型)」

ライクイットが販売している「オーブンでも使える鉄フライパン」シリーズに加えて、「オーブンでも使える鉄フライパン20cm(浅型)・(深型)」が登場。

「専用スタンドセット」付きで、2024年4月18日より応援購入サイト「Makuake(マクアケ)」にて先行販売します。

ライクイット「オーブンでも使える鉄フライパン20cm(浅型)・(深型)」

プロジェクト期間:2024年4月18日〜5月30日

オーブンでも使える鉄フライパン20cm(浅型) 専用スタンド付き

20cm(浅型)

オーブンでも使える鉄フライパン20cm(深型) 専用スタンド付き

20cm(深型)

特徴(1):取手を外してオーブン調理が可能

レシピの幅がグンッと広がります。

天然木のハンドルは取り外しができIHやガス火の調理に加えてオーブンでの調理にも対応可能。

また付属のスタンドでドライバーのようにネジを回すことができ、調理中でもハンドルの着脱がしやすくなっています。

特徴(2):スタンドを使って省スペースに立てて収納ができる

キッチンのコンロ下にしまうことの多いフライパン。

何個も重なっていたり、奥のほうに入っていたりと、すぐに取り出せないストレスを軽減するため、専用のスタンドが用意されています。

スタンドを使って、コンロ脇に立てておけば場所をとらず、サッと使えて効率的。

毎日の料理で気軽に使えます。

特徴(3):焼き入れ加工で使用前の油慣らしが不要

初めて鉄フライパンを使う人でも扱いやすい道具を目指し、出荷前に700℃近くなるまで焼き入れ加工を施すことで、家庭で使う前のシーズニングを不要にしています。

鉄素材の難点である焦げ付きや錆びも発生しにくく、使い始めから油が馴染みやすいため、長く使いやすいアイテムです。

メーカー1年保証付

初期不良については無償交換できます。

また、保証期間内での破損などによるパーツ交換については保証価格にて交換対応できます。

使用イメージ

オーブンでも使える鉄フライパン20cm(浅型)

20cm(浅型)イメージ

オーブンでも使える鉄フライパン20cm(深型)

20cm(深型)イメージ

Makuake限定特典

専用スタンドを含むMakuake限定セット価格。

さらに早割りとして、各40個限定10%OFF!

【早割】オーブンでも使える鉄フライパン20cm(浅型)+専用スタンド

浅型10%off_リターン画像

【早割】オーブンでも使える鉄フライパン20cm(深型)+専用スタンド

深型10%off_リターン画像

オーブンでも使える鉄フライパン20cm(浅型)+専用スタンド

浅型_リターン画像

オーブンでも使える鉄フライパン20cm(深型)+専用スタンド

深型_リターン画像

<オーブンでも使える鉄フライパン20cm(浅)+専用スタンド>概要

品番 :フライパン PAN-16

スタンド PAN-56

サイズ:

・フライパン:本体(ハンドル含む)/(約)W202×D400×H85mm、調理面/(約)W202×D202×H45mm(底面W145×D145mm)

・スタンド:(約)W100×D56×H24mm

材質 :フライパン 本体・ネジ/鉄 ハンドル/天然木

スタンド 鉄

重量 :フライパン (約)780g、スタンド (約)117g

容量 :(約)1,150m(満水時)

※ガス火・IH対応

<オーブンでも使える鉄フライパン20cm(深)+専用スタンド>概要

20cm(深型)

品番 :フライパン PAN-17

スタンド PAN-57

サイズ:

・フライパン:本体(ハンドル含む)/(約)W207×D405×H110mm、調理面/(約)W207×D207×H75mm(底面W120×D120mm)

・スタンド:(約)W100×D75×H32mm

材質 :フライパン 本体・ネジ/鉄 ハンドル/天然木

スタンド 鉄

重量 :フライパン (約)870g

スタンド (約)146g

容量 :(約)1,750mm(満水時)

※ガス火・IH対応

