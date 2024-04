独創的なデザインディテールの万年筆！モンブラン「マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション」

モンブランは、2024年、偉大なアイコンである「マイスターシュテュック」の100周年を祝福して、マイスターシュテュック ジ オリジン コレクションを発表しました。

モンブラン「マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション」

1924年に誕生した万年筆マイスターシュテュックは、ドイツ語で“マスターピース”を意味します。

職人の高度なスキルを駆使した完全なクラフツマンシップを体現しており、筆記具のアイコンとして知られるほどに完璧に仕上げられています。

この節目となる100周年を祝福して、モンブランは原点に立ち返り、長年にわたるデザインの特徴に光を当て、日の目を見なかった膨大なアーカイブの中からオリジナルコンセプトを再考することで、マイスターシュテュック ジ オリジン コレクションを発表しました。

オリジナルアイコンの原点

マイスターシュテュックの形状は、シンプルなブラックのセーフティ筆記具の外見から、さまざまな時代の影響を反映しながら進化し続けてきました。

ここに至るまでに独創的なデザイン性を得て、それが今、50年以上前に強固となった不朽のアイデンティティを決定づけています。

2色のゴールドのペン先に刻印されたモンブラン山の標高をメートルで示した “4810” の数字と大胆なクリップのデザインは1920年代に初めて登場しました。

また流線形の葉巻の形状と3つのゴールドリングは、1940年代後半と1950年代に採用されました。

新しいアイコンの独創的なデザインディテール

100周年を記念し、各エディションは、数字の“100”と、“1924”および“2024”が装飾された特別なデザインのペン先が特徴です。

さらに、特別にデザインされたキャップリングにも、この2つの節目となる年が装飾されています。

初めは、“マイスターシュテュック”という名前はさまざまな言語に翻訳されていましたが、国際的な成功が広がるとともに、製品の名前が非常に象徴的になったため、オリジナルのドイツ語の名前のみが使用されるようになりました。

その名前の重要性を称えて、オリジナルの“MEISTERSTUCK”ロゴが、各エディションのキャップの側面に刻印されています。

湾曲したクリップは、1920年代のさまざまなバージョンのクリップにオマージュを捧げています。

その当時、クリップは筆記具に取り付けられておらず、顧客がさまざまなクリップから選ぶことができました。

初期のマイスターシュテュック筆記具の多彩なマーブル効果にインスパイアされたキャップのプレシャスレジンは、現在のより高度な製造技術と意図的に適合させることで、インクが水に溶け込むような効果を生み出しています。

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクションのデザインのインスピレーション源を称えて、各エンブレムは、そのエディションのそれぞれのカラーで縁どられています。

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション プレシャスレジン エディション

万年筆 195,800円 (MB131336)

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション プレシャスレジン 149 は、ブラック プレシャスレジン製の胴軸と流れるようなインクを表現したキャップが特徴。

100周年のキャップリングと特別なアニバーサリークリップを含み、プラチナコーティングのフィッティングで引き立てられています。

ロジウムコーティングされた Au750 ソリッドゴールド製のペン先は、100周年のデザインで装飾されています。

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション プレシャスレジン ル・グラン

万年筆 152,900円 (MB131337-F, MB131338-M)/ローラーボール 117,700円 (MB131339)/ボールペン 95,700円 (MB131340)

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション プレシャスレジン ル・グランは、ダークブルーのプレシャスレジン製の胴軸にブルーの流れるようなインクを表現したキャップが組み合わされています。

筆記具に冠されているモンブラン エンブレムは、ブルーのプレシャスレジンに埋め込まれており、ペン先は、ロジウムコーティングが施された Au585 ソリッドゴールド製です。

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション プレシャスレジン クラシック

万年筆 137,500円 (MB131341-F, MB131342-M)/ローラーボール 106,700円 (MB131343)/ボールペン 90,200円 (MB131344)

グリーン プレシャスレジンのマイスターシュテュック ジ オリジン コレクション プレシャスレジン クラシックは、エレガントなゴールドコーティングのフィッティングとグリーンレジンで縁どられたエンブレム、そして流れるようなインクを表現したキャップが特徴です。

Au585 ソリッドゴールド製のペン先は、独創的な100周年のデザインで装飾されています。

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション ドゥエ & ソリテールエディション

ドゥエ & ソリテールエディションでは、膨大なモンブランのアーカイブから初期のデザインスタディを再現したものです。

生産に至らなかったユニークなアイテムであっただけでなく、そのデザインは、これらの2つのエディションのキャップのパターンを発想するきっかけになるまで、モンブランの筆記具に採用されることはありませんでした。

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション ドゥエ ル・グランは、ヴィンテージの “MEISTERSTUCK”ロゴが刻印されたブルーラッカーに、アーカイブからのパターン入りのプラチナコーティングキャップと、ブルーのプレシャスレジンの胴軸が組み合わされています。

このエディションは、ロジウムコーティングの Au750 ソリッドゴールド製のペン先と、キャップトップのブルーレジンに埋め込まれたモンブラン エンブレムが特徴です。

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション ドゥエ クラシック バージョンのデザインは、ゴールドコーティングのキャップとグリーンラッカーのアーカイブからのパターンとのコントラストが特徴です。

モンブラン エンブレムは、グリーンプレシャスレジンにはめ込まれており、ペン先は Au750 ソリッドゴールド製です。

マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション ソリテール ル・グラン エディションは、ゴールドコーティングのデザインと、モンブランの象徴的なコーラルカラーが組み合わされています。

ドゥエ ル・グラン

ドゥエ クラシック

ソリテール ル・グラン

上から

万年筆 264,000円 (MB131345-F, MB131346-M)/ローラーボール 195,800円 (MB131347)/ボールペン 169,400円 (MB131348)

万年筆 246,400円 (MB131349-F, MB131350-M)/ローラーボール 190,300円 (MB131351)/ボールペン 162,800円 (MB131352)

万年筆 405,900円 (MB131353-F, MB131354-M)/ローラーボール 327,800円 (MB131355)/ボールペン 281,600円 (MB131356)

※「MEISTERSTUCK」の正式名称は、ラテン文字「U」の上に分音記号「¨」

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 独創的なデザインディテールの万年筆!モンブラン「マイスターシュテュック ジ オリジン コレクション」 appeared first on Dtimes.