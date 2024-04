2018年に公開された『去年の冬、きみと別れ』がターニングポイントだったと本人が語るように、同作で岩田剛典の演技は細胞レベルで変化した。特に、炎に照らされた鬼面の表情……。あの表情を端緒として、出演作品を重ねるごとに、どんどん表情が洗練されている。毎週日曜日よる9時から放送されている『アンチヒーロー』での無表情は、極めつけ。イケメン研究をライフワークとする“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、岩田剛典を“鏡の中の人”として捉えながら、本作の無表情を読み解く。

1

2

次へ

◆“初めて尽くし”の2024年「実は、僕、岩田剛典はですね、ラジオのレギュラー番組を持つのは、初めてです」そう語るのは、4月6日から放送が開始された『岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア』(TOKYO FM、以下、『岩田剛典 サステナ*デイズ』)で、ラジオDJとしてマイクに向かう岩田剛典だ。『802 BINGTANG GARDEN』(FM802)3月17日放送回でも一夜限りのラジオDJを担当していたから、これは4月の改編期で新番組がくるかなと予想していたらやっぱり。「新しいチャレンジにとてもワクワクしております」とも語る岩田にとって、なるほど、2024年は、“初めて尽くし”の年。いいぞ、岩ちゃん、それいけどんどん!伊藤沙莉主演のNHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』は、朝ドラ初出演作品。岩田剛典、満を持して登場という感じがある。『岩田剛典 サステナ*デイズ』初回放送日は、ちょうどソロでのアリーナツアー『Takanori Iwata LIVE TOUR 2024“ARTLESS”』福岡公演(4月2日、3日)を終えた直後でもある。◆プロデュース領域での実践同ツアーは、LDH所属パフォーマーとしては史上初のアリーナ規模でのソロツアーだ。岩田にとっての初めて尽くしとは、前人未到の域に踏み込んでいくことを意味している。ツアー開幕前にリリースされた2ndアルバム『ARTLESS』には、エコロジカルなナンバー「螺旋の軌跡」が収録されている。『岩田剛典 サステナ*デイズ』は、番組タイトルが意味するように、エコロジーを考える試みとして持続可能(サステナブル)な番組だ。岩田がクリエイティブディレクターを務めるシューズブランド「NERD MIND」が、シューズにつけるタグにサステナブル・レザーを使用していることを番組内で解説したり、プロデュース領域での実践にも意気込みを感じる。◆いかに映画的な俳優であるかあるいは、長谷川博己主演の『アンチヒーロー』では、日曜劇場に初出演。勝つためには手段を選ばない弁護士・明墨正樹(長谷川博己)が、弁護を引き受けた殺人事件の犯人を岩田が演じる。緋山啓太(岩田剛典)が、勤務先の工場社長を殺害。凶器に使われたのはハンマーだった。トビー・フーパー監督によるホラー映画の金字塔『悪魔のいけにえ』(1974年)では、殺人犯の凶器として、ナイフでも拳銃でもチェーンソーでもなく、ハンマーが選ばれている。理由は、ハンマーを振りかざす絵が、他の凶器より格段に映画的な運動感をうむからだ。『アンチヒーロー』第1話の回想場面では、緋山がハンマーを振りかざすワンショットがある。テレビドラマ作品とはいえ、このワンショットこそ、岩田剛典がいかに映画的な俳優であるかを証明する署名のような場面だった。◆初の殺人犯役殺人犯役であるからには法廷で証言台に立つことになる。『死刑にいたる病』(2022年)では、自分が犯人かどうか錯乱する男を演じたが、初の証言台にして、初の殺人犯役である『アンチヒーロー』はどう写るのか。証言台に立つ岩田剛典を見て思うのは、恐ろしいくらい無表情であること。台詞はすくない。終始、虚ろな顔。その表情に吸い込まれそうになる。そして金髪……。それで思い出す最近の作品といえば、「Only One For Me」ミュージックビデオだ。