原宿限定ソフトクリームも！ モンブランが有名な「アンジェリーナ」のカフェが再上陸（東京・明治神宮前）

アンジェリーナ(東京・明治神宮前)

原宿モンブランデミサイズ 写真:お店から

2024年4月17日、明治神宮前駅から徒歩4分ほどの場所に誕生した商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」の2階に、フランス・パリのサロン・ド・テ「アンジェリーナ」がオープンしました。看板商品であり、フランス式モンブランの発祥とも言われる「モンブラン」や、モンブランをイメージした⽇本限定のソフトクリーム、ランチ・ディナータイムには食事のメニューも提供します。

パリ本店 写真:お店から

1903年に創業した「アンジェリーナ」は、時代を超えてパリジェンヌたちに愛され続け、パリにおける美⾷の地位を確⽴してきました。現在では、世界10カ国27店舗まで展開を進め、世界中の愛好家たちがこの雰囲気を味わうために訪れています。⽇本では、1984年に銀座にオープンし人気店となりました。2016年に惜しまれつつも物販を残し閉店、今回待望のカフェ業態再上陸となりました。

店内 イメージ:お店から

表参道通り沿いに⾯した階段を上った2階には、優雅な雰囲気のサロン・ド・ テが広がります。店内は、ベル・エポックを代表する建築家によりデザインされたパリ本店のインテリアをそのまま再現。ゆったりと食事やスイーツを楽しめます。

モンブラン 写真:お店から

「アンジェリーナ」のアイコン的存在である、フランスの上質なマロンを使用した濃厚なマロンペーストの中にたっぷりのクリームが入った「モンブラン」(デミサイズ900円・オリジナル1,400円)は、日本限定のデミサイズ(1/2サイズ)も用意。100年以上前に誕生したモンブランは、日本に上陸してから現在に至るまで、創業時のレシピをもとにした味をそのまま守っています。カップ入りになり、高級感が増してより可愛い見た目になりました。

ショコラショー 写真:お店から

創業から受け継がれる濃厚なホットチョコレート「ショコラショー」1,300円も見逃せません。別添えのホイップクリームを溶かして「アンジェリーナ」の変わらぬスタイルを楽しめます。

アボカドブリオッシュトースト 写真:お店から

食事のメニューでは、バターの香るブリオッシュを使った「アボカドブリオッシュトースト」2,300円や、食感の良いクロワッサンに、濃厚なチーズとハム、ベシャメルソースを挟み目玉焼きをのせた食べ応えのある「クロックマダム」2,100円などを提供します。

モンブランソフトクリーム 写真:お店から

店頭には、テイクアウト専用のブティックを併設し、手土産にも喜ばれる「モンブラン」の販売も行います。また、“原宿”という土地に合わせ、「アンジェリーナ」初となる食べ歩き用「モンブラン」(デミサイズ790円・オリジナル1,300円)や、モンブランをイメージした日本限定「モンブランソフトクリーム」コーン760円・カップ(キャラメルナッツ、ゆずショコラ、抹茶)各990円も登場。こちらも楽しみですね。

本場パリ仕込みの味わいと「アンジェリーナ」独自の世界観を楽しめるお店。お買い物の合間に足を運んでみてはいかがでしょう。

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆アンジェリーナ住所 : 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 2FTEL : 03-6427-1540

文:佐藤明日香

