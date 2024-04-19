　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44942.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43277.40　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42298.09　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41942.83　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41711.65　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41380.18　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40815.66　　新値三本足陽転値
40462.28　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40145.89　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39544.37　　25日移動平均線
38943.01　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38910.41　　均衡表転換線(週足)
38910.41　　均衡表基準線(日足)
38767.56　　均衡表雲上限(日足)
38626.46　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38580.13　　13週移動平均線
38389.57　　6日移動平均線
38253.94　　均衡表転換線(日足)
37889.79　　75日移動平均線
37708.56　　ボリンジャー:-2σ(25日)

37068.35　　★日経平均株価19日終値

37014.37　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36790.65　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36582.65　　均衡表雲下限(日足)
35943.19　　26週移動平均線
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35448.61　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34520.56　　200日移動平均線
33882.85　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32943.37　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67　　均衡表雲上限(週足)
29943.55　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
26943.73　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　11.03(前日 9.95)
ST.Slow(9日)　　10.89(前日16.52)

ST.Fast(13週)　 58.72(前日64.16)
ST.Slow(13週)　 75.35(前日77.16)

［2024年4月19日］

株探ニュース