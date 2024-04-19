

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44942.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43277.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42298.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41942.83 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41711.65 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41380.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40815.66 新値三本足陽転値

40462.28 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40145.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39544.37 25日移動平均線

38943.01 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38910.41 均衡表転換線(週足)

38910.41 均衡表基準線(日足)

38767.56 均衡表雲上限(日足)

38626.46 ボリンジャー:-1σ(25日)

38580.13 13週移動平均線

38389.57 6日移動平均線

38253.94 均衡表転換線(日足)

37889.79 75日移動平均線

37708.56 ボリンジャー:-2σ(25日)



37068.35 ★日経平均株価19日終値



37014.37 ボリンジャー:-1σ(13週)

36790.65 ボリンジャー:-3σ(25日)

36582.65 均衡表雲下限(日足)

35943.19 26週移動平均線

35813.02 均衡表基準線(週足)

35448.61 ボリンジャー:-2σ(13週)

34520.56 200日移動平均線

33882.85 ボリンジャー:-3σ(13週)

32943.37 ボリンジャー:-1σ(26週)

31706.67 均衡表雲上限(週足)

29943.55 ボリンジャー:-2σ(26週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

26943.73 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 11.03(前日 9.95)

ST.Slow(9日) 10.89(前日16.52)



ST.Fast(13週) 58.72(前日64.16)

ST.Slow(13週) 75.35(前日77.16)



［2024年4月19日］



株探ニュース

