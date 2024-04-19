【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44942.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43277.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42298.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41942.83 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41711.65 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41380.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40815.66 新値三本足陽転値
40462.28 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40145.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39544.37 25日移動平均線
38943.01 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38910.41 均衡表転換線(週足)
38910.41 均衡表基準線(日足)
38767.56 均衡表雲上限(日足)
38626.46 ボリンジャー:-1σ(25日)
38580.13 13週移動平均線
38389.57 6日移動平均線
38253.94 均衡表転換線(日足)
37889.79 75日移動平均線
37708.56 ボリンジャー:-2σ(25日)
37068.35 ★日経平均株価19日終値
37014.37 ボリンジャー:-1σ(13週)
36790.65 ボリンジャー:-3σ(25日)
36582.65 均衡表雲下限(日足)
35943.19 26週移動平均線
35813.02 均衡表基準線(週足)
35448.61 ボリンジャー:-2σ(13週)
34520.56 200日移動平均線
33882.85 ボリンジャー:-3σ(13週)
32943.37 ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67 均衡表雲上限(週足)
29943.55 ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
26943.73 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 11.03(前日 9.95)
ST.Slow(9日) 10.89(前日16.52)
ST.Fast(13週) 58.72(前日64.16)
ST.Slow(13週) 75.35(前日77.16)
［2024年4月19日］
株探ニュース