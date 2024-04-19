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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年4月19日9時から4月22日23時59分まで「AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク」を開催中。

現在、わずか60分で満充電が可能なEcoFlow（エコフロー）の「RIVER 2 256Wh」やリュックに入るリン酸鉄を搭載したJackery（ジャクリ）の「300 Plus 」など、人気のポータブル電源がお買い得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年4月19日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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わずか60分で満充電が可能。EcoFlowのポータブル電源「RIVER 2 256Wh」が41％オフの大特価

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 256Wh容量 60分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 長寿命 高耐久 BMS電池保護 純正弦波 アプリ操作 軽量 AC(定格300W サージ600W X-Boostで450W）USB-A/C キャンプ 車中泊 アウトドア 停電対策 防災グッズ (エコフロー リバー2) 20,271円 （41％オフ） Amazonで購入する PR PR

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Max 512Wh 大容量 60分満充電 / リン酸鉄リチウムイオン電池/BMS電池保護機能/液晶大画面/アプリ遠隔操作/軽量化デザイン/AC(定格500W サージ1000W X-Boostで750W）/ USB-A/USB-C キャンプ 車中泊 アウトドア 電力確保 停電対策 防災グッズ 41,536円 （36％オフ） Amazonで見る PR PR

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐久 充放電サイクル3,000回以上 BMS電池保護機能 液晶大画面 アプリ遠隔操作 持ち運びやすい AC(定格800W サージ1600W X-Boostで1000W）/ USB-A/USB-C キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 停電対策 電力確保 節電 61,600円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 リン酸鉄 大容量1024Wh 家庭用 蓄電池 発電機 ポータブル バッテリー AC出力1500W 1000W 急速充電 1.2時間フル充電 アプリ対応 車中泊 アウトドア キャンプ 節電対策 防災グッズ 停電対策 92,950円 （38％オフ） Amazonで見る PR PR

「Jackery ポータブル電源 400」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品が34％オフ！

Jackery ポータブル電源 300 Plus リン酸鉄 288Wh/300W ポータブルバッテリー 家庭用 アウトドア用 バックアップ電源 純正弦波 AC(300W 瞬間最大600W)/DC/USB出力 専用アプリで遠隔操作可能 MPPT制御 車中泊 キャンプ 防災グッズ 非常用電源 AC100V 50Hz/60Hz対応 ジャクリ 300 プラス 29,850円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Jackery Solar Generator 400 ポータブル電源 ソーラーパネル セット SolarSaga 100 キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 停電 緊急電源 大容量バッテリー搭載 太陽光パネル 100W ジャクリ 52,734円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

Jackery Solar Generator 1000 Plus ポータブル電源 100W ソーラーパネル SolarSaga100 1枚 2点セット リン酸鉄 1264Wh 大容量 AC出力(2000W 瞬間最大4000W) 1.7時間 フル充電 家庭用 アウトドア用 バックアップ電源 専用アプリで遠隔操作 AC100V 50Hz/60Hz対応 133,848円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

Jackery Solar Generator 708 ポータブル電源 ソーラーパネル セット SolarSaga 100 節電 停電対策 キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 緊急電源 大容量 バッテリー 太陽光パネル 100W ジャクリ 82,810円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞EcoFlow&Jackeryなどのポータブル電源がお買い得

大型ライト内蔵で停電時も安心！ 「Anker 521 Portable Power Station」が30％オフとお得な価格で販売中

Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh) ポータブル電源 小型 軽量 定格300W AC2ポート 長寿命10年 リン酸鉄 防災安全協会推奨 20,900円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) ポータブル電源 定格500W AC4ポート リン酸鉄 防災安全協会推奨 44,900円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Solix C800 Portable Power Station ポータブル電源 768Wh 58分満充電 高出力AC(定格1200W / 瞬間最大1600W, 5ポート) 長寿命10年 リン酸鉄 収納スペース搭載 パススルー機能 アプリ遠隔操作 防災安全協会推奨 69,990円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Solix C1000 Portable Power Station ポータブル電源 1056Wh 世界最速の急速充電 高出力AC(定格1500W / 瞬間最大2000W / SurgePad 2000W, 6ポート) 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト設計 拡張バッテリー対応(別売り) パススルー機能 アプリ遠隔操作 防災安全協会推奨 (ダークグレー) 99,900円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール対象ポータブル電源一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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｢AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク｣は、4月22日23時59分まで開催中！

Source:AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク