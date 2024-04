さいたまスーパーアリーナにて毎年ゴールデンウィークに開催するロックフェスティバル『VIVA LA ROCK』と同時開催となる有料生配信『ビバラ!オンライン 2024』のライブ配信ラインナップ第2弾発表として18組と、各日のMCが告知された。

それぞれの「1日券」と、4日分すべてが視聴可能なお得な「4日通し券」を、4月30日(火)23:59まで通常チケットよりもお得な早割価格で販売中。なお、『ビバラ!オンライン 2024』では現地からのライブ配信に加え、出演前後のアーティスト達と共に繰り広げるトークセッションも実施する。当日配信以外にも見逃しアーカイブ配信も実施するとのこと。

【配信ラインナップ・第2弾発表】

5月3日(金祝)

Aile The Shota(NEW!) / Creepy Nuts / Kroi(NEW!) / SKY-HI(NEW!) STUTS / DURDN(NEW!) / Chilli Beans. / とた(NEW!) / HYDE(NEW!) / Haruy(NEW!) / BE:FIRST / Hedigan's / MONO NO AWARE(NEW!) / 離婚伝説(NEW!) / レトロリロン(NEW!) and トークゲスト!!

(五十音順)



5月4日(土祝)

秋山⻩色 / ALI / imase / Conton Candy / 鉄風東京(NEW!) / Tempalay(NEW!) / NIKO NIKO TAN TAN(NEW!) / ブランデー戦記 / BREIMEN(NEW!) and トークゲスト!!

(五十音順)



5月5日(日祝)

くじら / Chevon / SHISHAMO / 帝国喫茶(NEW!) / なきごと(NEW!) / PEOPLE 1 / WurtS(NEW!) and トークゲスト!!

(五十音順)



5月6日(月休)

Age Factory / coldrain / Survive Said The Prophet / パーカーズ / プッシュプルポット(NEW!) and トークゲスト!!

(五十音順)



MC(NEW!)

5月3日(金祝):三原勇希

5月4日(土祝):保井ひろゆき

5月5日(日祝):ダイノジ

5月6日(月休):やべきょうすけ

『ビバラ!オンライン 2024』



さらに、ビバラ初のライブ・ビューイング・イベント『FESTIVAL VIEWING ~VIVA LA ROCK 2024~』のアーティストラインナップ最終発表として新たに5組が発表され、全11組のアーティストが発表された。開催日はビバラ3日目となる5月5日(日祝)、札幌・ペニーレーン 24、仙台・SENDAI GIGS、熊本・NAVARO、松山・キティホールという4つのライブハウスにて実施する。チケットはイープラスほか各プレイガイドにて発売中。ビバラの現地と同じく、小 学生以下の方は保護者同伴のもと、保護者1名につき1名まで入場無料となる。

【アーティストラインナップ・最終発表】

くじら / Saucy Dog(NEW!) / サバシスター(NEW!) / Chevon / SHISHAMO / 帝国喫茶(NEW!) なきごと(NEW!) / PEOPLE 1 / フレデリック / UNISON SQUARE GARDEN / WurtS(NEW!)

『FESTIVAL VIEWING ~VIVA LA ROCK 2024~』



入場無料の屋外フリーフェス『VIVA LA GARDEN』のアトラクションも公開された。『VIVA LA ROCK』のステージのひとつであるGARDEN STAGEを中心に、たくさんの美味しいごはんを揃えた飲食ブースが立ち並ぶグルメストリート、子ども達が自由に遊べる巨大ふわふわドームやゆるキャラショー、子どもも大人も大熱狂のティラノサウルスレースなど、様々なアトラクションが集結する。

また、4月26日(金)22時より、『VIVA LA ROCK』プロデューサー有泉智子が今年のビバラについて、参加者からの質問に答える Instagram Liveを実施することも発表。直前情報も含めて今年のビバラについて知る機会となる。

その他にも、今年のエリアマップや、出演アーティストへ想いを乗せたお手紙をお届けする「ビバラ郵便局」、障害者のアート活動支援や自殺防止活動、里親制度といった埼玉県の取り組みとメッセージを広める「Youʼll Never Live Alone プロジェクト」など様々な告知がなされている。

11回目となる『VIVA LA ROCK 2024』は、5月3日(金祝)・4日(土祝)・5日(日祝)・6日(月休)の4日間、さいたまスーパーアリーナを「スタジアムモード」のフルスケールで使用して開催。今年は、全97組のアーティストが集結する。