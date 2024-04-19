宇多田ヒカル、初の香港公演開催決定
宇多田ヒカル約6年ぶりのツアー＜HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024＞にて、香港公演が8月17日・18日に行われることが決定した。
宇多田ヒカルとしては初の香港単独公演の開催、Utada 名義もいれると2010年以来約14年ぶりの海外単独公演。海外でのパフォーマンスでは、2022年の＜コーチェラフェス＞以来2年ぶりとなる。
香港公演が行われるのは、AsiaWorld-Arena。近年、「First Love」「初恋」がNETFLIXのドラマの話題を受け、アジアを中心にヒットし、ファンのさらに熱が高まる中での単独公演は必見だ。
＜HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024＞香港公演
2024年8月17日（土） 18:30入場 / 20:00 開演
2024年8月18日（日） 18:30 入場 / 20:00 開演
会場：亞洲國際博覽館Arena (AsiaWorld- Arena)
料金：香港ドル1,580HKD / 1,280HKD / 980HKD / 680HKD
チケット先行受付：2024年4月22日（月）12:00〜4月23日（火）18:00（現地時間）
チケット一般発売：2024年5月8日（水）10:00〜（現地時間）
プレイガイド：HK TICKETING快達票
https://premier.hkticketing.com
主催：Emperor Entertainment Group 英皇娛樂
＜HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024＞
7月13日(土)15:30開場 17:00開演 7月14日(日)14:30開場 16:00開演
Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
7月19日(金)17:00開場 18:30開演 7月20日(土)15:00開場 16:30開演
さいたまスーパーアリーナ
7月24日(水)17:00開場 18:30開演 7月25日(木)17:00開場 18:30開演
宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
7月30日(火)17:30開場 18:30開演 7月31日(水)17:30開場 18:30開演
国立代々木競技場第一体育館
8月3日(土)15:00開場 16:00開演 8月4日(日)15:00開場 16:00開演
台北アリーナ★追加発表
8月10日(土) 15:30開場 17:00開演 8月11日(日) 15:30開場 17:00開演
亞洲國際博覽館Arena (AsiaWorld- Arena) ★追加発表
8月17日（土） 18:30入場 / 20:00 開演 8月18日（日） 18:30入場 / 20:00 開演
大阪城ホール
8月27日(火)17:30開場 18:30開演 8月28日(水)17:30開場 18:30開演
Kアリーナ横浜
8月31日(土)15:00開場 16:30開演 9月1日(日)15:00開場 16:30開演
関連リンク◆宇多田ヒカル オフィシャルサイト