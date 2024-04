益田アンナさんとの写真撮影会も！HID屋「RAV4 meeting in Shiga」出展ブース

トレーディングトレードが運営する「HID屋」は、2024年4月20日(土)に三井アウトレットモール竜王において、三回目となる「RAV4 meeting in Shiga」に協賛し、LEDヘッドライトの展示と照射距離と照射範囲の違いによる明るさ・安全性の啓蒙活動を実施します。

この協賛を通じて、啓蒙活動を広げLEDヘッドライトの明るさ・安全性を訴求する目的として、HID屋アンバサダー・益田アンナさんとの撮影会も行われます。

HID屋「RAV4 meeting in Shiga」出展ブース

開催日時:2024年4月20日(土)11時開始〜17時終了(予定)

出展ブースでは、RAV4に適合したLEDヘッドライト、バックライト、フォグランプ等の販売及びLEDライトとハロゲンランプの照射距離の違いによる見え方や照射範囲などの実証実験映像を公開します。

また、11時から12時の間で、自身のSNSにLEDヘッドライトの明るさの感想と照射距離、照射範囲の違いによる安全性に関して#(ハッシュタグ)を付け投稿することを条件に、同社アンバサダー、益田アンナさんとの写真撮影会を行います。

益田アンナ(Anna Masuda) プロフィール

大阪出身普段はモデル、グラビア、タレントなどマルチに活動。

趣味は美味しい日本酒を飲むこと、旅行、サウナ。

世界最大級の車の祭典、東京オートサロンのイメージガールや過去にはSUPER GTのレースクイーンも務める。

※写真撮影会の詳細は、当日HID屋ブースでアナウンスします。

