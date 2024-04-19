DeNAÅû¹á¡¢µåÃÄ»ÜÀß¤ÇÎý½¬¡¡ÊÆµå³¦¤«¤éÉüµ¢¡¢·Ú¡¹¤Èºô±Û¤¨
¡¡ÊÆµå³¦¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤ËDeNA¤ËÉüµ¢¤·¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¤¬19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÄ´À°¤·¡¢²°³°¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï46¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ8ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿¡£µåÃÄ»ÜÀß¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ï3ÆüÌÜ¤Ç¡Ö¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯¤¯Ä¥¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¶¯¿¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÊý¸þ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò·Ú¡¹¤È±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤Ç¤Ï³°Ìî¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï°ìÎÝ¼êÍÑ¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£2·³Àï¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç½Ð¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤ËÏÃ¤·¤¿¡£