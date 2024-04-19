¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÏÂÅÄµ£¤Þ¤¿2·³Àï¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡¡ÂÇµå¤ò±¦Â¤Ë¼õ¤±¤ë¡©
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¹Åç¡Ê19Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏÂÅÄµ£Åê¼ê¡Ê43¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢4²óÅÓÃæ¤Ë¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿4²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃçÅÄ¡Ê²Æì¾°³Ø¹â¡Ë¤ËÃæÁ°¤Ø¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÂÇµå¤¬ÏÂÅÄ¤Î±¦Â¤Î¤Ä¤ÞÀèÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤¬¸ÅÀî¤Ø¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï3·î26Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç3²óÅÓÃæ¡¢º¸¼êÃæ»Ø¤Î¤Þ¤á¤Î±Æ¶Á¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿4·î2Æü¤Î1·³¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤ò²óÈò¤·¤¿¡£10Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ÇÉüµ¢¤·¡¢6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£