超合金50周年記念、メタリックなエヴァンゲリオン初号機がMETAL BUILDより登場
バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオンシリーズ』より「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」(44,000円)を発売する。2024年6月発送予定。4月18日18時よりCLUB TAMASHII MEMBERS(オーシャンステージ以上)を対象とした事前先着販売、2024年4月22日よりCLUB TAMASHII MEMBERSの全会員を対象にプレミアムバンダイにて先行抽選販売を行う。
2024年6月発送予定「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」(44,000円)
超合金50周年記念商品として登場する「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」は、メッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様で仕上げたMETAL BUILD。ロンギヌスの槍は赤色のメッキで再現しているほか、台座は超合金50周年ロゴを配した今回の商品独自のデザインだ。
なお「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」は、4月18日18時〜4月20日23時の期間中、CLUB TAMASHII MEMBERS事前先着販売(オーシャンステージ以上)を、4月22日18時〜4月24日23時の期間中、CLUB TAMASHII MEMBERS事前抽選販売(全会員)を、また5月10日10時より、CLUB TAMASHII MEMBERS事後先着販売(オーシャンステージ以上)、CLUB TAMASHII MEMBERS事後抽選販売(全会員)を行う。応募にはCLUB TAMASHII MEMBERSへの会員登録(無料)と、プレミアムバンダイとのアカウント連携が必要。会員登録やプレミアムバンダイとの連携方法ついてはCLUB TAMASHII MEMBERS公式サイトを確認のこと。
(C)khara
超合金50周年記念商品として登場する「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」は、メッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様で仕上げたMETAL BUILD。ロンギヌスの槍は赤色のメッキで再現しているほか、台座は超合金50周年ロゴを配した今回の商品独自のデザインだ。
なお「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」は、4月18日18時〜4月20日23時の期間中、CLUB TAMASHII MEMBERS事前先着販売(オーシャンステージ以上)を、4月22日18時〜4月24日23時の期間中、CLUB TAMASHII MEMBERS事前抽選販売(全会員)を、また5月10日10時より、CLUB TAMASHII MEMBERS事後先着販売(オーシャンステージ以上)、CLUB TAMASHII MEMBERS事後抽選販売(全会員)を行う。応募にはCLUB TAMASHII MEMBERSへの会員登録(無料)と、プレミアムバンダイとのアカウント連携が必要。会員登録やプレミアムバンダイとの連携方法ついてはCLUB TAMASHII MEMBERS公式サイトを確認のこと。
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