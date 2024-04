ユニットコムは4月18日、『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC』のライセンスを同梱したバンドルPCをを発売した。構成をカスタマイズして購入できるBTOに対応しており、標準仕様の価格は101,800円から。iiyama PC、『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC』セットにしたパソコン発売『Minecraft』を快適に遊ぶためにスペックを厳選したゲーミングPCに、『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC』のライセンスを同梱した製品。別途マインクラフトを単体で購入しなくても、インストールするだけですぐにプレイできる。

○LEVEL-M77M-144F-SL1X [Windows 11 Home]LEVEL-M77M-144F-SL1X [Windows 11 Home]OS:Windows 11 Homeプロセッサ:Intel Core i5-14400Fメモリ:DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]グラフィックス:GeForce RTX 3050 6GB GDDR6電源:700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源価格:101,800円○STYLE-M07M-144-UH2X [Windows 11 Home]STYLE-M07M-144-UH2X [Windows 11 Home]OS:Windows 11 Homeプロセッサ:Intel Core i5-14400メモリ:DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)ストレージ:500GB NVMe対応 M.2 SSDグラフィックス:Intel UHD Graphics 730電源:500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源価格:106,800円○STYLE-15FH127-i5-UH4X [Windows 11 Home]STYLE-15FH127-i5-UH4X [Windows 11 Home]OS:Windows 11 Homeプロセッサ:Intel Core i5-12450Hメモリ:DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)ストレージ:500GB NVMe対応 M.2 SSDグラフィックス:Intel UHD Graphicsディスプレイ:15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)価格:96,800円