超合金50周年記念、『新機動戦記ガンダムW』ウイングガンダムゼロがMETAL ROBOT魂で登場
バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW』より「METAL ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」(27,500円)を発売する。2024年7月発送予定。2024年4月22日より、CLUB TAMASHII MEMBERSの全会員を対象にプレミアムバンダイにて先行抽選販売を行う。
2024年7月発送予定「METAL ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」(27,500円)
超合金50周年記念商品として登場する「METAL ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」は、赤と金の2色メッキと赤メタリック彩色、クリアレッドパーツの複合質感仕様で商品化したもの。台座は超合金50周年ロゴを配した今回の商品独自のデザインだ。
なお「METAL ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」は、CLUB TAMASHII MEMBERSの全会員を対象に、先行抽選販売を実施。応募期間は4月22日18時〜4月24日23時で、当選発表は5月8日・9日。応募にはCLUB TAMASHII MEMBERSへの会員登録(無料)と、プレミアムバンダイとのアカウント連携が必要。会員登録やプレミアムバンダイとの連携方法ついてはCLUB TAMASHII MEMBERS公式サイトを確認のこと。
(C)創通・サンライズ
2024年7月発送予定「METAL ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」(27,500円)
なお「METAL ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」は、CLUB TAMASHII MEMBERSの全会員を対象に、先行抽選販売を実施。応募期間は4月22日18時〜4月24日23時で、当選発表は5月8日・9日。応募にはCLUB TAMASHII MEMBERSへの会員登録(無料)と、プレミアムバンダイとのアカウント連携が必要。会員登録やプレミアムバンダイとの連携方法ついてはCLUB TAMASHII MEMBERS公式サイトを確認のこと。
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