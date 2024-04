春夏に活躍するファッション雑貨！MARK STYLER サンリオ「ハローキティ」50周年 コラボグッズ

MARK STYLERが運営する公式通販サイト「RUNWAY channel」にて、サンリオの「ハローキティ」50周年を記念した「Hello Kitty」とのコラボレーションアイテムを2024年4月18日(木)より予約販売しています。

MARK STYLER サンリオ「ハローキティ」50周年 コラボグッズ

「Hello Kitty」とのコラボレーションアイテムは、MERCURYDUO、MURUA、dazzlinなどの全11ブランドから発売します。

春夏に活躍するTシャツ、人気のワンピースやキャミソール、トートバッグなど、それぞれのブランドらしさとハローキティのかわいさがマッチしたデザインは、ハローキティのアニバーサリーイヤーを祝う、スペシャルなラインナップとなっています。

コラボレーションブランド

MERCURYDUOdazzlinLAGUNAMOONMURUAEMODAjouetieGYDAUngridRESEXXYmerry jennyEVRIS

商品概要

MERCURYDUO【ハローキティコラボ】配色ワンポイント刺繍Tシャツ

5,940円(税込)

dazzlin【ハローキティコラボ】50周年Tシャツ(1)

6,930円(税込)

dazzlin【ハローキティコラボ】50周年Tシャツ(2)

6,930円(税込)

LAGUNAMOON【ハローキティコラボ】ボックスTシャツ

6,600円(税込)

LAGUNAMOON【ハローキティコラボ】シルエットTシャツ

6,600円(税込)

MURUA【ハローキティコラボ】ハローキティTシャツ

5,500円(税込)

EMODA【ハローキティコラボ】×EMODA ミニ ハローキティTシャツ

4,950円(税込)

jouetie【ハローキティコラボ】jouetie×ハローキティ ラインストーンネックリボンTシャツ

6,930円(税込)

GYDA【ハローキティコラボ】GYDA BUNNY×ハローキティ ショートTシャツ

5,990円(税込)

GYDA【ハローキティコラボ】GYDA BUNNY×ハローキティ サンダル

9,990円(税込)

Ungrid【ハローキティコラボ】ロゴデザインTee

5,500円(税込)

Ungrid【ハローキティコラボ】ロゴデザイントートバッグ

5,500円(税込)

RESEXXY【ハローキティコラボ】ストーンTシャツ

7,700円(税込)

merry jenny【ハローキティコラボ】ハローキティ たくさんTシャツ

8,000円(税込)

merry jenny【ハローキティコラボ】もこもこトート

9,350円(税込)

EVRIS【ハローキティコラボ】ハローキティ ラインストーンショートTシャツ

6,600円(税込)

