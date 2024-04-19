春夏に活躍するファッション雑貨！MARK STYLER サンリオ「ハローキティ」50周年 コラボグッズ
MARK STYLERが運営する公式通販サイト「RUNWAY channel」にて、サンリオの「ハローキティ」50周年を記念した「Hello Kitty」とのコラボレーションアイテムを2024年4月18日(木)より予約販売しています。
MARK STYLER サンリオ「ハローキティ」50周年 コラボグッズ
「Hello Kitty」とのコラボレーションアイテムは、MERCURYDUO、MURUA、dazzlinなどの全11ブランドから発売します。
春夏に活躍するTシャツ、人気のワンピースやキャミソール、トートバッグなど、それぞれのブランドらしさとハローキティのかわいさがマッチしたデザインは、ハローキティのアニバーサリーイヤーを祝う、スペシャルなラインナップとなっています。
コラボレーションブランド
MERCURYDUOdazzlinLAGUNAMOONMURUAEMODAjouetieGYDAUngridRESEXXYmerry jennyEVRIS
商品概要
MERCURYDUO【ハローキティコラボ】配色ワンポイント刺繍Tシャツ
5,940円(税込)
dazzlin【ハローキティコラボ】50周年Tシャツ(1)
6,930円(税込)
dazzlin【ハローキティコラボ】50周年Tシャツ(2)
6,930円(税込)
LAGUNAMOON【ハローキティコラボ】ボックスTシャツ
6,600円(税込)
LAGUNAMOON【ハローキティコラボ】シルエットTシャツ
6,600円(税込)
MURUA【ハローキティコラボ】ハローキティTシャツ
5,500円(税込)
EMODA【ハローキティコラボ】×EMODA ミニ ハローキティTシャツ
4,950円(税込)
jouetie【ハローキティコラボ】jouetie×ハローキティ ラインストーンネックリボンTシャツ
6,930円(税込)
GYDA【ハローキティコラボ】GYDA BUNNY×ハローキティ ショートTシャツ
5,990円(税込)
GYDA【ハローキティコラボ】GYDA BUNNY×ハローキティ サンダル
9,990円(税込)
Ungrid【ハローキティコラボ】ロゴデザインTee
5,500円(税込)
Ungrid【ハローキティコラボ】ロゴデザイントートバッグ
5,500円(税込)
RESEXXY【ハローキティコラボ】ストーンTシャツ
7,700円(税込)
merry jenny【ハローキティコラボ】ハローキティ たくさんTシャツ
8,000円(税込)
merry jenny【ハローキティコラボ】もこもこトート
9,350円(税込)
EVRIS【ハローキティコラボ】ハローキティ ラインストーンショートTシャツ
6,600円(税込)
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