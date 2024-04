試合観戦や選手イベント、体験プログラムが満載の9日間！有明コロシアム「東レ パン パシフィック オープンテニス2024」

有明コロシアムおよび有明テニスの森公園を会場とし、2024年10月19日(土)〜10月27日(日)の日程にて、「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2024」の開催が決定しました。

有明コロシアム「東レ パン パシフィック オープンテニス2024」

会期:

・本戦:2024年10月21日(月)〜27日(日)

・予選:2024年10月19日(土)〜20日(土)

会場:有明コロシアムおよび有明テニスの森公園テニスコート(ハードコート)

競技内容:

・本戦:シングルス28ドロー ダブルス16ドロー

・予選:シングルス24ドロー

賞金総額:$922,573 (日本円で約1.43億円 4月17日現在)

サーフェス :ハードコート(アウトドア)

累計入場者数:1,429,254人(1984年〜2023年)

主催:株式会社スポーツニッポン新聞社

特別協賛:東レ株式会社

特別後援:公益財団法人日本テニス協会 (予定)

後援:東京都(予定)

公認:Women’s Tennis Association (WTA)

企画運営:株式会社新旭

協力:日本女子テニス連盟、公益社団法人日本テニス事業協会、公益社団法人日本プロテニス協会

「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント」は、1984年にスタートして以来、時代を象徴する世界の女子テニスのスーパースター達が熱戦を繰り広げる、日本で開催される最大の女子国際大会として、日本のテニスファンを魅了してきました。

世界トップレベルのテニスプレーヤーの卓越した技を間近で見ることができる大会は、国内では東レPPOテニスをおいてほかにありません。

さらに、会場では様々な選手イベントや体験プログラムやイベントを実施。

試合観戦だけでなく1日を通して楽しめるプログラムが満載です。

2023年大会シングルス優勝のベロニカ・クデルメトワ選手

また、2024年新しい試みとして、毎日テニス選手権の女子一般の部、シングルス優勝者に本大会の予選ワイルドカードを付与します。

同大会は、これから世界を目指す多くの10〜20代前半の女子選手も数多く出場する歴史ある大会で、このプログラムを「ROAD TO TORAY PPO TENNIS」と称し、国際舞台での活躍という夢に挑む選手を後押しし、東レPPOテニス発のスター選手誕生に繋げていきます。

本大会のチケット販売、出場選手などの情報は、今後決定次第、公式サイトにて発表します。

