感覚器、癌の統合医療など最新の情報をお届け！セリスタ 無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」Season 26

セリスタは、医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者向けに、連休を除くほぼ毎週日曜日の朝10時に開催している無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」のSeason 26を2024年9月1日(日)から6回にわたり開催します。

セリスタ 無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」Season 26

番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 26

開催形式 :Zoomオンラインセミナー

プログラム:

・10:00 オープニング・主催者挨拶

・10:20 講演(60分)

・11:20 質疑応答

・12:00 エンディング

参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方は参加できません

定員 :1,000人

企画・主催:セリスタ株式会社

「Sunday Wellness Breeze」は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。

1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。

2024年9月1日(日)から始まるSeason 26 Autumn versionでは、耳などの感覚器、癌の統合医療、迷走神経刺激療法、認知機能、キレーション治療、オートファジーについて、各分野の第一人者による最新の情報をお届けします。

No. 151 Season 26 Stage 1 Episode 171

2024年9月1日(日)10:00〜12:00

『聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚のアンチエイジング』

杉浦 彩子 先生/Dr. Saiko Sugiura

刈谷きこえのクリニック/院長

No.152 Season 26 Stage 2 Episode 172

2024年9月8日(日)10:00〜12:00

『ターボ癌時代の統合医療戦略』

福田 克彦 先生/Dr. Katsuhiko Fukuda

統合医療センター福田内科クリニック/副院長

No.153 Season 26 Stage 3 Episode 173

2024年9月29日(日)10:00〜12:00

『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』

末武 信宏 先生/Dr. Nobuhiro Suetake

さかえクリニック/院長

順天堂大学 医学部 病院管理学教室/非常勤講師

No.154 Season 26 Stage 4 Episode 174

2024年10月6日(日)10:00〜12:00

『認知機能の加齢による変化』

里 直行 先生/Dr. Naoyuki Sato

国立長寿医療研究センター 分子基盤研究部/部長

No.155 Season 26 Stage 5 Episode 175

2024年10月20日(日)10:00〜12:00

『キレーション治療 最新情報』

満尾 正 先生/Dr. Tadashi Mitsuo

満尾クリニック/院長

日本キレーション協会/代表

No.156 Season 26 Stage 6 Episode 176

2024年10月27日(日)10:00〜12:00

『オートファジー 〜疾患と老化に対抗する細胞の守護者〜』

吉森 保 先生/Dr. Tamotsu Yoshimori

大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 総合ヘルスプロモーション科学講座/特任教授

株式会社AutoPhagyGO/取締役 CTO

