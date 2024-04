外務省は今月、元サッカー日本代表の 小野伸二 氏が南博駐オランダ大使から在外公館長表彰を受けたことを報告した。同賞は在外公館の任務遂行に多大な貢献があったと認められる個人や団体に対して贈られるものとなっている。小野氏は昨季限りで現役を引退。現役時代はオランダのフェイノールトでもプレーし、UEFAカップ優勝に貢献するなど活躍した。今月にオランダを訪れ、アヤックス戦でサポーターに姿を見せるなどしていた。

On 5 April, Feyenoord organized an event in honour of Mr. Shinji Ono. Ambassador Minami reviewed Mr. Ono's legacy in his address, and awarded him with the Certificate of Commendation.