『モヤモヤさまぁ〜ず2』(テレビ東京/毎週土曜11時30分)の5年ぶりのハワイ編となるDMM TVオリジナルバラエティ『モヤモヤさまぁ〜ず2 やっぱり THE リゾート なんだかんだでハワイだよね 2024』より予告映像が解禁された。さまぁ〜ずの2人と田中瞳アナウンサーが、何もない街(モヤモヤする街)や大都会の裏道をあえてぶらぶらするバラエティ番組『モヤモヤさまぁ〜ず2』。レギュラー放送開始から17周年を迎える同番組の5年ぶりとなるハワイ編の放送が発表されると、SNSでは『モヤさま』ファンの喜びの声が多数上がった。

「モヤさま」リゾートシリーズ第1弾となる今作は、完全撮り下ろし、5年ぶり12回目となる伝統のモヤさま in ハワイ。2日間かけてハワイ・オアフ島をブラブラする中で、さまざまなハプニングが訪れる。1日目はおなじみのデューク像からスタート。しかし、ある出来事でさまぁ〜ずのテンションがダダ下がり。申し訳ない怒りとはなにか? その後にもどんどんモヤモヤワードがたくさん飛び出し、ロケは大盛り上がり。ハワイ出雲大社のヌシカンさんにはドイヒーお土産を用意する。2日目はノースショアへ。まさかのプチ水風船バトルがぼっ発し、そのあとはスタンフォード大学の天才学生たちと一緒に校歌を歌ったり、田中アナが珍曲を授ける。後半はマツモトシェイブアイスやソープファクトリーなど、モヤさま in ハワイの様式美を披露。シェービングクリームの奇跡にも注目だ。解禁された予告映像では、久々のハワイ編で懐かしのあの場所やあの人たちとの再会に、さまぁ〜ずの2人も大喜び。前回のハワイ編では4代目アシスタントとして合流したばかりだった田中瞳アナウンサーが、今回2度目となるハワイを楽しむ姿も必見だが、映像ではいつも通りのモヤさま感を期待させる内容となっている。DMM TVオリジナルバラエティ『モヤモヤさまぁ〜ず2 やっぱり THE リゾート なんだかんだでハワイだよね 2024』は、DMM TVにて4月27日より独占配信。